L'actu du foot féminin Géraldine Reuteler brille de mille feux en Allemagne

ATS

8.9.2025 - 11:31

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Géraldine Reuteler (à droite) a brillé ce week-end sous le maillot de Francfort.
Géraldine Reuteler (à droite) a brillé ce week-end sous le maillot de Francfort.
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

08.09.2025, 11:31

08.09.2025, 11:52

Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE. La première grosse surprise de la saison a été enregistrée samedi à Jona. Les joueuses du FC Rapperswil-Jona, qui avaient lutté contre la relégation la saison dernière, se sont imposées 2-0 contre le FC Bâle lors de cette 3e journée. Paige Alicia Bailey Gayle a inscrit un doublé à cette occasion.

LE BUT DU WEEK-END. La saison dernière, Donika Deda fut la meilleure buteuse du FC Aarau avec 6 réalisations. Peut-elle faire mieux? En tout cas, elle a marqué son premier but de la saison samedi après-midi en ne laissant aucune chance à l'arrière-garde du FC Lucerne après une passe décisive de Vanesa Hoti.

LE POINT AU CLASSEMENT. Lucerne et Aarau ont récolté leur premier point en faisant match nul, laissant ainsi le FC Thoune seul en queue de classement. Le FC Zurich et YB, qui se sont également séparés sur un score nul (0-0), reculent respectivement au 3e et au 6e rang. Grasshopper pointe en tête avec 9 points, devant Servette Chênois qui affiche 6 unités à son compteur mais en deux matches.

LA PROCHAINE JOURNEE. On peut s'attendre à un match spectaculaire lors de la prochaine ronde: les tenantes du titre d'YB accueilleront Servette Chênois avec pour objectif de décrocher enfin leur première victoire dans ce championnat 2025/26.

Les Suissesses à l'étranger

ANGLETERRE. Trois Suissesses ont rejoint la Women's Super League anglaise cet été: Leila Wandeler à West Ham United, Livia Peng à Chelsea et Iman Beney à Manchester City. Cette dernière a fait ses débuts dans le championnat anglais ce week-end lors de la 1re journée, entrant en jeu à cinq minutes de la fin dans un match perdu 2-1 par son équipe face à Chelsea.

ALLEMAGNE. Désignée meilleure joueuse de l'équipe de Suisse lors des trois matches de poule de l'Euro, Géraldine Reuteler poursuit sur sa lancée. Elle a même brillé de mille feux lors de la 1re journée de Bundesliga, réussissant deux buts et une passe décisive pour l'Eintracht Francfort qui a écrasé Essen 5-0. Nadine Riesen a elle aussi été alignée d'entrée dans le camp de l'Eintracht, où une troisième internationale suisse – Noemi Ivelj – a fait ses débuts.

PAYS-BAS. Le football féminin a également repris ses droits en Eredivisie. Et une autre internationale suisse s'est montrée décisive ce week-end: Riola Xhemaili a inscrit le but de la victoire pour le PSV Eindhoven, qui s'est imposé 1-0 face à l'Excelsior de Rotterdam.

Le chiffre de la semaine

Environ 560 spectateurs seulement se sont rassemblés samedi au Heerenschürli de Zurich pour assister à la rencontre entre le FCZ et YB. C'est le chiffre le plus élevé enregistré ce week-end en Suisse. A titre de comparaison, en Bundesliga, les féminines du FC Bayern ont affronté le Bayer Leverkusen à l'Allianz Arena de Munich devant 57'762 spectateurs en ouverture de la saison...

