L'actu du foot féminin Alisha Lehmann brille en Italie, Servette humilie les championnes

ATS

15.9.2025 - 11:44

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Alisha Lehmann a marqué avec Côme.
Alisha Lehmann a marqué avec Côme.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.09.2025, 11:44

15.09.2025, 13:14

Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE. Anna Maria Therese Simonsson est la femme du week-end. Avec trois buts marqués en deuxième mi-temps contre YB, la joueuse du Servette a non seulement réalisé un triplé, mais elle a également assuré à son équipe une victoire éclatante contre les championnes en titre. YB, toujours sans victoire en championnat, ressent le départ des internationales suisses Iman Beney et Naomi Luyet, ainsi que la rupture du ligament croisé de leur leader Stephanie Waeber.

LE BUT DU WEEK-END. Gloria Marinelli, de Servette, a couru comme une flèche sur le côté gauche vers le but des Bernoises, a fait une passe à Simonsson, qui a tiré juste après la limite des 16 m. Le but de la Suédoise de 27 ans à la 87e a mis un point final à un match dominé par Servette.

LE POINT AU CLASSEMENT. Après trois matches, Servette et GC sont en tête du classement avec neuf points. Ils sont suivis par Bâle, qui a renoué avec la victoire après le licenciement de la coach Kim Kulig. Derrière, le classement est très serré. Thoune est la seule équipe de Super League à n'avoir encore marqué aucun point.

Women’s Super League. Le FC Bâle se sépare de son entraîneure

Women’s Super LeagueLe FC Bâle se sépare de son entraîneure

LA PROCHAINE JOURNÉE. Le week-end prochain, YB affrontera Aarau. Servette visera une quatrième victoire au Heerenschürli contre le FCZ, tandis que Rapperswil et Saint-Gall s'affronteront dans le derby cantonal. Thoune jouera contre Lucerne et GC contre Bâle.

Les Suissesses à l'étranger

ITALIE. Alisha Lehmann a quitté la Juventus cet été pour rejoindre Côme et s'est illustrée ce week-end en Serie A. La Bernoise, qui a joué pour l'équipe de Suisse lors de l'Euro, a disputé l'intégralité du match contre l'Inter et a inscrit le seul but de la rencontre à la 78e. C'est son premier but sous le maillot de Côme.

ITALIE II. Alayah Pilgrim, une deuxième Suissesse, a également convaincu en Italie. La joueuse de 22 ans est entrée en jeu à l'AS Roma après un peu plus d'une heure et a marqué le dernier but du match contre Sassuolo (3-0, 87e).

ANGLETERRE. Lors de son deuxième match avec Manchester City, Iman Beney a été titularisée pour la première fois. Lors de la victoire 2-1 contre Brighton & Hove Albion, la jeune femme de 19 ans a passé une bonne heure sur le terrain, après avoir été remplacée dans les dernières minutes la semaine précédente.

ALLEMAGNE. De nombreuses Suissesses qui ont disputé la Bundesliga ce week-end ont connu une journée compliquée. L'Eintracht Francfort, avec le trio Géraldine Reuteler, Nadine Riesen et Noemi Ivelj, s'est incliné 3-0 à Hoffenheim. Elvira Herzog, gardienne du RB Leipzig, a dû aller chercher trois buts du Bayern dans ses filets. Mais une joueuse a pu se réjouir vendredi soir. L'attaquante de l'équipe de Suisse Svenja Fölmli a marqué le seul but de la rencontre à la 70e pour le SC Freiburg, qui s'est imposé 1-0 contre Cologne.

Le chiffre de la semaine

3947 spectateurs se sont rendus dimanche après-midi au Spitalacker pour assister au premier match à domicile des Young Boys. Les quelque 4000 fans ont sans doute été une petite consolation après la défaite 3-0.

Archive sur le football féminin

Euro 2025 : l'équipe de Suisse à l'honneur à Berne

Euro 2025 : l'équipe de Suisse à l'honneur à Berne

Malgré des conditions météorologiques défavorables, de nombreux supporters se sont rendus cet après-midi sur la Place fédérale pour saluer les joueuses de l'équipe de Suisse, éliminées hier soir par l'Espagne en quart de finale de l’Euro féminin.

19.07.2025

