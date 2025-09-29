  1. Clients Privés
L'actu du foot féminin Servette surpris, la Valaisanne Leila Wandeler époustouflante

ATS

29.9.2025 - 13:27

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Leila Wandeler a brillé pour ses débuts avec West Ham.
Leila Wandeler a brillé pour ses débuts avec West Ham.
IMAGO/Uk Sports Pics Ltd

Keystone-SDA

29.09.2025, 13:27

29.09.2025, 14:55

Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE. Les joueuses de Super League ont vécu une semaine anglaise, avec notamment la victoire 8-2 des Grasshoppers à l'extérieur contre le FC Lucerne mercredi. Rapperswil-Jona a de nouveau fait sensation en faisant match nul contre le leader Servette samedi (0-0). Les Saint-Galloises avaient déjà surpris cette saison lors de leur victoire 2-0 contre Bâle le 6 septembre.

LE BUT DU WEEK-END. Donika Deda n'a été titulaire qu'à trois reprises en championnat cette saison. Samedi, lorsqu'elle a affronté le FCZ au Heerenschürli avec le FC Aarau, elle a justifié son rôle de joker. Son équipe s'est inclinée de justesse (2-3), mais Deda, qui a marqué le but final d'un tir à quarante mètres, a démontré ses qualités.

LE POINT AU CLASSEMENT. Rien ne change en tête du classement. Servette est leader avec 16 points et devance toujours GC et Bâle de trois points.

LA PROCHAINE JOURNEE. Vendredi, Berne accueillera une revanche de la finale des play-offs entre YB et GC, qui avait vu les Zurichoises triompher 1-0 le 11 mai dernier. Samedi, le leader Servette recevra la lanterne rouge Thoune.

Les Suissesses à l'étranger

ANGLETERRE. En Coupe d'Angleterre, Leila Wandeler a fait ses débuts mercredi dernier avec West Ham. La surprise suisse de l'Euro, 19 ans, a signé une grande performance. Après 65 minutes, elle a glissé le ballon de l'extérieur de la surface de réparation dans le coin supérieur droit pour mener 3-1, avant d'être décisive sur le but final 5-1.

ALLEMAGNE. Le 1er tour de la Coupe d'Allemagne a eu lieu ce week-end. Smilla Vallotto a pu jouer pour la première fois avec son nouveau club lors de la victoire 11-0 de Wolfsburg contre l'ATS Buntentor et a marqué le 9e but. Aurélie Csillag a également contribué au succès 4-0 en marquant son premier but pour le SC Freiburg contre Hanovre 96.

ITALIE. Dans le cadre de la finale de la Serie A Women's Cup, la Juventus de Turin a battu l'AS Rome 3-2 ce week-end. La joueuse de l'AS Rome Alayah Pilgrim a joué environ 80 minutes dans ce duel remporté par la Juventus 3-2, tandis que les joueuses de la Juventus Lia Wälti et Viola Calligaris sont restées sur le banc.

PAYS-BAS. Aux Pays-Bas, Riola Xhemaili s'est une nouvelle fois distinguée en marquant le but du 2-0 pour le PSV Vrouwen à la 25e dimanche. Après trois journées, Vrouwen compte trois victoires et Xhemaili est l'une des meilleures buteuses actuelles du championnat avec quatre buts.

Le chiffre de la semaine

Dix buts ont été marqués dans le match entre les Grasshoppers et Lucerne en Super League mercredi. Il faut remonter au 22 avril 2023 et une victoire 8-2 de GC contre YB pour retrouver un autre match du championnat avec autant de goals.

Archive sur le football féminin

Euro 2025 : l'équipe de Suisse à l'honneur à Berne

Euro 2025 : l'équipe de Suisse à l'honneur à Berne

Malgré des conditions météorologiques défavorables, de nombreux supporters se sont rendus cet après-midi sur la Place fédérale pour saluer les joueuses de l'équipe de Suisse, éliminées hier soir par l'Espagne en quart de finale de l’Euro féminin.

19.07.2025

