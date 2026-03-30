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Le but de la délivrance signé Paula Serrano pour offrir au Servette FCCF la 3️⃣ème 𝑪𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒅𝒆 𝑺𝒖𝒊𝒔𝒔𝒆 de son histoire 🥹🏆🇨🇭 pic.twitter.com/AWCOs850m1 — Servette FCCF (@ServetteFCCF) March 30, 2026

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Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE. Il n'y en a eu qu'un: Saint-Gall a perdu 2-1 chez lui contre Grasshopper en match à rattraper. Le championnat était en pause en raison de la finale de la Coupe de Suisse remportée par Servette Chênois contre les Young Boys (1-0).

Cette finale, jouée devant 7587 spectateurs à Winterthour, a été suivie par le sélectionneur Rafel Navarro. «C'était un très bon match. J'ai aimé l'intensité avec laquelle les deux équipes ont joué», a-t-il notamment dit. Son avis n'a pas forcément été partagé par tous ceux qui ont regardé la partie...

SUITE DU PROGRAMME. La dernière journée de la qualification se déroulera le lundi de Pâques. Les quarts de finale suivront à partir du 25 avril. L'incertitude demeure quant à savoir qui finira au 8e rang. Aarau, qui jouera sur la pelouse de GC, et Lucerne, qui recevra YB, sont pour l'instant à égalité. Les Argoviennes disposent d'une meilleure différence de but.