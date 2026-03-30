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L'actu du foot féminin Servette Chênois sacré en Coupe et un sélectionneur séduit

ATS

30.3.2026 - 16:09

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin.

Keystone-SDA

30.03.2026, 16:09

Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE. Il n'y en a eu qu'un: Saint-Gall a perdu 2-1 chez lui contre Grasshopper en match à rattraper. Le championnat était en pause en raison de la finale de la Coupe de Suisse remportée par Servette Chênois contre les Young Boys (1-0).

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Cette finale, jouée devant 7587 spectateurs à Winterthour, a été suivie par le sélectionneur Rafel Navarro. «C'était un très bon match. J'ai aimé l'intensité avec laquelle les deux équipes ont joué», a-t-il notamment dit. Son avis n'a pas forcément été partagé par tous ceux qui ont regardé la partie...

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SUITE DU PROGRAMME. La dernière journée de la qualification se déroulera le lundi de Pâques. Les quarts de finale suivront à partir du 25 avril. L'incertitude demeure quant à savoir qui finira au 8e rang. Aarau, qui jouera sur la pelouse de GC, et Lucerne, qui recevra YB, sont pour l'instant à égalité. Les Argoviennes disposent d'une meilleure différence de but.

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