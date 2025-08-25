Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

L'actu du foot féminin: affluence record à Bâle - Gallery Les joueuses de Kim Kulig (FC Bâle) ont vécu une belle entame de championnat devant une affluence record. Photo: KEYSTONE Les Bâloises ont battu Aarau 2-0. Photo: KEYSTONE Seraina Piubel (à gauche), qui n'avait pas été retenue pour l'Euro 2025 avec la Suisse, a marqué un doublé en préparation avec West Ham (archives). Photo: IMAGO/Sports Press Photo L'actu du foot féminin: affluence record à Bâle - Gallery Les joueuses de Kim Kulig (FC Bâle) ont vécu une belle entame de championnat devant une affluence record. Photo: KEYSTONE Les Bâloises ont battu Aarau 2-0. Photo: KEYSTONE Seraina Piubel (à gauche), qui n'avait pas été retenue pour l'Euro 2025 avec la Suisse, a marqué un doublé en préparation avec West Ham (archives). Photo: IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA ATS

Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE. L'Euro 2025 a bien montré que le football féminin pouvait enthousiasmer les foules et remplir les stades de Suisse. Pour tenter de maintenir cet élan, la ligue et les clubs ont décidé d'organiser davantage de matches dans les plus grandes enceintes du pays. Le FC Bâle l'a pris à cœur dès la première journée du championnat en ouvrant les portes du Parc Saint-Jacques pour le duel contre Aarau. Au total, 5348 spectateurs – une affluence record pour un match des Rhénanes – ont assisté à la victoire 2-0 du FCB. La capitaine Jana Vojtekova, sur penalty et Lia Kamber ont marqué les deux buts côté bâlois.

LE BUT DE LA SEMAINE. Le FC Thoune a lui aussi reçu ses adversaires dans un stade qui a accueilli des matches de l'Euro. Les Bernoises n'ont pas connu autant de succès que les Bâloises à domicile, s'inclinant 3-1 devant le FC Zurich. Pour ne rien arranger, leur gardienne Daria Willimann s'est blessée et à dû quitter le terrain en fin de match. Les Thounoises peuvent se consoler d'avoir marqué le plus beau but de cette première journée. Céline Schmid a repris victorieusement de la tête un coup-franc bien botté par sa capitaine Shenia Schmid dans le temps additionnel.

LE POINT AU CLASSEMENT. Servette-Chênois, Zurich, Bâle et Grasshopper ont débuté la nouvelle saison par une victoire. Les Genevoises ont pris la tête du classement grâce à leur succès souverain sur la pelouse de Lucerne (4-0). Derrière ce quatuor, on retrouve Young Boys et Saint-Gall, qui ont fait match nul (1-1). Les joueuses de Suisse orientale sont passées proches d'empocher les trois points, mais un poteau a sauvé YB dans le temps additionnel.

LA PROCHAINE JOURNEE. Le premier derby zurichois opposant GC au FCZ aura lieu mercredi, dans un match avancé de la troisième journée. Vendredi, les Sauterelles enchaîneront avec un nouveau match à domicile contre Thoune. Young Boys, qui sera aussi sur le pont mercredi dans le cadre des qualifications de la Ligue des champions contre les Chypriotes de l'Apollon Limassol, se déplacera à Zurich samedi. Seul club romand de Women's Super League, Servette-Chênois accueillera Saint-Gall tandis que Lucerne se rendra à Aarau et Rapperswil défiera Bâle devant son public.

Les Suissesses à l'étranger

ANGLETERRE. Non retenue par Pia Sundhage, Seraina Piubel n'a pas eu la joie de vivre l'Euro 2025 en Suisse. L'attaquante argovienne de West Ham n'a pas caché sa déception, elle qui faisait partie intégrante de la sélection helvétique depuis quelques années. En cette nouvelle saison, Piubel semble décidée à convaincre tout le monde de ses qualités. Dimanche, la joueuse de 25 ans a inscrit un doublé lors d'un match amical contre Liverpool (3-0). Les Hammers de Piubel et de la nouvelle venue Leila Wandeler doivent encore effectuer deux autres tests avant d'entamer le championnat le 7 septembre à Londres face à Tottenham.

Le chiffre de la semaine

2200. Young Boys a déjà vendu plus de 2200 abonnements de saison pour les matches de son équipe féminine. C'est cinq fois de plus que le total de la saison dernière.

Archive sur l’équipe de Suisse