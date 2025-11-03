  1. Clients Privés
L'actu du foot féminin Smilla Vallotto, Riola Xhemaili et Meriame Terchoun brillent

ATS

3.11.2025 - 08:48

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Smilla Vallotto a marqué ce week-end son premier but en Bundesliga.
Smilla Vallotto a marqué ce week-end son premier but en Bundesliga.
IMAGO/regios24

Keystone-SDA

03.11.2025, 08:48

03.11.2025, 09:06

Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE Samedi, le Stade de Genève a vu s'affronter deux équipes qui ambitionnent de remporter le titre de champion. Dans un match animé, Servette-Chênois et le FC Bâle ont tous deux eux les occasions pour remporter ce duel de prestige. La meilleure a été l'oeuvre de Ghoutia Habiba Karchouni à la 67e minute mais l'Algérienne, transférée cet été de l'Inter Milan au bord du Léman, a vu sa tentative au point de penalty s'écraser sur le poteau gauche.

SITUATION AU CLASSEMENT Malgré le partage des points contre le FCB, Servette-Chênois est toujours leader, mais les Grasshoppers, premiers poursuivants, sont revenus à quatre points grâce à leur victoire 1-0 contre Aarau. Derrière, Young Boys s'est rapproché de la tête après un début de saison mitigé. Aarau (3 points) et Thoune (1) sont eux toujours distancés après neuf rondes.

Les Suissesses à l'étranger

ALLEMAGNE. Depuis son transfert de Hammarby à Wolfsburg l'été dernier, Smilla Vallotto n'a pas encore fait d'étincelles avec les Louves. La Genevoise n'a passé que 74 minutes sur le terrain en cinq apparitions et a été malade. Mais ce samedi, la milieu de terrain a connu son premier grand moment: entrée en jeu à la 87e minute du match à domicile contre Hoffenheim alors que le score était de 1-1, elle a donné la victoire à son équipe en inscrivant à la 91e son premier but en Bundesliga d'une frappe lointaine et précise.

FRANCE. Meriame Terchoun a également brillé ce week-end, en France. La Zurichoise de Dijon a pu exulter pour la première fois de la saison. Lors de la victoire 2-1 des Bourguignonnes en déplacement à Nantes, la joueuse de 30 ans a marqué le 1-1 peu après la pause.

PAYS-BAS. Le PSV Eindhoven reste à une longueur du duo de tête de l'Eredivisie, Twente Enschede et Ajax Amsterdam. Riola Xhemaili joue un rôle décisif dans le bon début de saison du PSV (cinq victoires en six matches). Dimanche, la Soleuroise a ouvert le score après 26 minutes lors de la victoire 2-0 contre Alkmaar. Elle a ensuite offert le deuxième but à Renate Jansen. Avec déjà huit buts cette saison, la joueuse de 22 ans est en tête du classement des buteuses de la plus haute ligue néerlandaise.

ESPAGNE. Barcelone était jusqu'à présent irréprochable en championnat cette saison, mais dimanche soir, lors de la 9e journée, les Catalanes ont connu leur premier faux pas. Avec Sydney Schertenleib alignée d'entrée (et remplacée à l'heure de jeu), Barcelone s'est incliné 1-0 sur le terrain de la Real Sociedad.

Le chiffre de la semaine

Le FC Saint-Gall a profité de son premier match après la pause de l'équipe nationale pour organiser un Family Day dans le grand stade de la ville. Un programme attrayant devait inciter les supporters à passer leur samedi à jouer au football. Certes, les St-Galloises n'ont pas eu la moindre chance contre le FC Zurich et ont dû s'incliner 3-1. Mais lorsque Olivia Edelmann a marqué le but de l'honneur dans le temps additionnel et que 4690 personnes l'ont acclamée, il régnait tout de même une atmosphère particulière.

