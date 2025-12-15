Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin. Si la Women's Super League observe déjà la trêve hivernale, plusieurs joueuses de l'équipe de Suisse étaient en lice à l'étranger.

Sydney Schertenleib (à droite) célèbre avec une coéquipière du FC Barcelone (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les Suissesses à l'étranger

ESPAGNE. Titularisée lors du large succès 5-1 du FC Barcelone lors du derby contre Badalone, Sydney Schertenleib a délivré un assist dans le temps additionnel pour le dernier but de la rencontre inscrit par la Néerlandaise Esmée Brugts.

FT | Levante Badalona 1-5 Barcelona



⚽: 6' Ewa Pajor | 🅰️: Graham Hansen

⚽: 38' Claudia Pina | 🅰️: Mapi León

⚽: 59' Carla Julià | 🅰️: Aïcha Camara

⚽: 76' Vicky López

⚽: 90+12' Esmee Brugts | 🅰️: Sydney Schertenleib pic.twitter.com/ArcOwqs4QJ — ALL ABOUT BARÇA (@AllAboutBarcaa) December 13, 2025

PAYS-BAS. Riola Xhemaili a soigné ses statistiques lors du succès 7-0 du PSV Eindhoven face à Rijnvogels lors des quarts de finale de la Coupe. La Soleuroise a délivré un assist avant de signer le 6-0 à la 80e.

FRANCE. Meriame Terchoun a brillé lors du 1-1 obtenu par Dijon face à Lens. La Zurochoise a égalisé à la 77e pour permettre à ses couleurs d'arracher le point du nul.

ANGLETERRE. En raison de la blessure de la titulaire Hannah Hampton, Livia Peng bénéficie d'un temps de jeu dans la cage de Chelsea. Lors du succès 3-0 contre Brighton, la Grisonne a parfaitement livré la marchandise. Elle a réussi plusieurs parades pour assurer un clean-sheet.