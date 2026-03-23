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L'actu du foot féminin Sydney Schertenleib et Alisha Lehmann font trembler les filets

ATS

23.3.2026 - 10:36

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Uu 5e but pour Schertenleib cette saison.
Uu 5e but pour Schertenleib cette saison.
IMAGO/Joan Gosa

Keystone-SDA

23.03.2026, 10:36

23.03.2026, 10:55

Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE. Le leader Servette Chênois a largement dominé Grasshopper 3-0 dans le choc du week-end. GC n'a pas été aussi près de gêner les Genevoises que lors du match aller, perdu in extremis 3-2.

LE BUT DE LA JOURNEE. Cristina Libran l'a inscrit pour Servette Chênois grâce à un magnifique coup franc dans la lucarne. L'Espagnole âgée de 20 ans, arrivée cet hiver en provenance de la Juventus, a ainsi débloqué son compteur lors de son quatrième match sous ses nouvelles couleurs.

SITUATION AU CLASSEMENT. Servette Chênois est depuis longtemps assuré de boucler la qualification en tête. Derrière, c'est serré après la défaite 3-0 des Young Boys à domicile contre Bâle. Les Bernoises sont au 2e rang avec une longueur d'avance sur le FCB et quatre sur GC.

SUITE DU PROGRAMME. Le championnat sera en pause le week-end prochain avec juste un match en retard samedi entre Saint-Gall et GC. Dimanche, les regards seront tournés vers Winterthour où la finale de la Coupe mettra aux prises YB et Servette Chênois.

Les Suissesses à l'étranger

ANGLETERRE. Alisha Lehmann a inscrit son premier but pour Leicester, mais cela n'a servi à rien. Les Foxes, derniers du classement, ont perdu chez eux contre Aston Villa (avec Noelle Maritz) et enregistré un sixième revers consécutif.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib a inscrit le 4-0 lors du succès 7-1 de Barcelone contre Athletic Bilbao. La jeune Suissesse en est à cinq réussites cette saison en championnat.

Le but de Sydney Schertenleib contre l'Athletic Bilbao

Le but de Sydney Schertenleib contre l'Athletic Bilbao

23.03.2026

Le chiffre de la semaine

11'404 spectateurs au total ont suivi les cinq rencontres de la 17e journée de Women's Super League, disputées dans les grands stades. La meilleure affluence a été enregistrée au Wankdorf où 3579 personnes se sont réunies. A l'opposé, elles n'étaient que 185 à suivre le 0-0 entre Rapperswil-Jona et le FC Zurich.

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