L'actu du foot féminin Servette dicte sa loi au pays, les Suissesses rayonnent à l’étranger

ATS

22.9.2025 - 11:08

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Riola Xhemaili aligne les buts avec le PSV.
Riola Xhemaili aligne les buts avec le PSV.
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

22.09.2025, 11:08

Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE. Huit buts ont été inscrits lors du match entre Saint-Gall et Rapperswil-Jona (5-3). Du côté de l'équipe victorieuse, les réussites ont été signées Ina Cavelti (9e/51e) et Eva Baumann (28e/35e/65e). «Rappi» a marqué par Queralt Torradeflot Estevez (50e/71e) et Adelisa Hafizovic (93e). Grâce à ce succès, Saint-Gall reste sur les talons du trio de tête composé par Servette, GC et Bâle.

LE BUT DU WEEK-END. Il a été inscrit à la 65e par la capitaine bâloise Coumba Sow, d'une magnifique frappe prise de 20 mètres. Cette réussite a permis au FCB de battre Lucerne 1-0.

LE POINT AU CLASSEMENT. Servette, qui a battu le FC Zurich (1-0), est seul leader avec trois points d'avance sur Grasshopper et Bâle. En queue de classement, Thoune attend toujours de débloquer son compteur.

LA PROCHAINE JOURNEE. Mercredi soir, Servette espère cueillir une nouvelle victoire à domicile contre Aarau, qui n'a pas encore gagné cette saison. Bâle accueillera Zurich pour un remake de la finale de la Coupe de mars dernier.

Les Suissesses à l'étranger

PAYS-BAS. Riola Xhemaili tient la grande forme. La Suissesse de 22 ans a inscrit les deux buts de la victoire du PSV Vrouwen 2-1 à Utrecht. Elle a marqué à la 68e et à la 87e.

ALLEMAGNE. Le SC Fribourg est leader de la Bundesliga après son large succès 6-2 contre Hambourg. Trois Suissesses ont disputé la rencontre, à savoir Julia Stierli, Aurélie Csillag (2 buts) et Leela Egli (1 but).

FRANCE. Meriame Terchoun a participé à la victoire de Dijon 2-1 contre Montpellier. Mais elle avait déjà été remplacée quand son équipe a marqué ses deux buts.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib a fait sa première apparition de la saison en tant que titulaire avec Barcelone, qui a dominé le FC Séville 5-0. La Suissesse a joué un peu plus d'une heure.

Le chiffre de la semaine

Sept joueuses suisses évolueront cette saison en Ligue des champions dès le 7 octobre. Il s'agit de Sydney Schertenleib (Barcelone), Livia Peng (Chelsea), Lia Wälti et Viola Calligaris (Juventus), Smilla Vallotto (Wolfsburg), Alayah Pilgrim (AS Rome) et Naina Inauen (Valerenga Oslo).

