Football Euro féminin 2029 : l'Allemagne obtient son organisation

ATS

3.12.2025 - 17:07

L'Allemagne organisera l'Euro 2029 féminin, préférée mercredi par l'UEFA à la Pologne et au tandem Suède-Danemark. Le but est d'accélérer l'essor du football féminin.

From left, UEFA Vice-President Hans-Joachim Watzke, UEFA President Aleksander Ceferin, German Football Association (DFB) president Bernd Neuendorf, German Football Association (DFB) Vice-President Heike Ullrich and General Secretary of the German Football Association (DFB) Holger Blask, pose during the the announcement ceremony for the host country of the UEFA Women's EURO 2029, in Nyon, Switzerland, Wednesday, Dec. 3, 2025. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)
From left, UEFA Vice-President Hans-Joachim Watzke, UEFA President Aleksander Ceferin, German Football Association (DFB) president Bernd Neuendorf, German Football Association (DFB) Vice-President Heike Ullrich and General Secretary of the German Football Association (DFB) Holger Blask, pose during the the announcement ceremony for the host country of the UEFA Women's EURO 2029, in Nyon, Switzerland, Wednesday, Dec. 3, 2025. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.12.2025, 17:07

03.12.2025, 17:36

Géant du football féminin avec ses huit titres continentaux et déjà deux Euros organisés (1989, 2001), le pays paraissait d'autant plus favori qu'il reste sur l'accueil largement salué du Championnat d'Europe masculin en 2024.

Revancharde après avoir vu la FIFA lui préférer en 2024 le Brésil pour accueillir le Mondial 2027, l'Allemagne ambitionne «d'aider à réaliser (...) l'énorme potentiel encore inexploité» du football féminin, selon son dossier.

«Nous avons les grandes arènes et je suis convaincu que nous pouvons les remplir», avançait récemment Bernd Neuendorf, le patron de la fédération, alors que l'Allemagne présente huit stades surpassant nettement les exigences de jauge de l'UEFA.

Si celui de Wolfsburg offre seulement 26'000 sièges, Leipzig, Cologne et Hanovre dépassent les 40'000, Düsseldorf et Francfort les 50'000, Dortmund et l'Allianz Arena de Munich les 60'000.

Au total, l'Allemagne vise «plus d'un million de billets vendus» contre 657'291 cet été en Suisse, un critère important puisque l'Euro féminin demeure déficitaire pour l'UEFA malgré son succès populaire croissant.

Le pays met également en avant sa centralité et son réseau ferroviaire dense, un atout déjà apprécié en Suisse qui avait réussi à acheminer 86% de ses détenteurs de billets en transports publics, à pied ou à vélo.

Candidate malheureuse face à la Suisse pour l'édition 2025, la France n'avait pas retenté sa chance, à la différence de la Pologne et du tandem Danemark-Suède – cette fois sans ses voisins finlandais et norvégiens.

Italie et Portugal avaient pour leur part retiré leurs dossiers pour se concentrer sur la co-organisation de deux tournois masculins, respectivement l'Euro 2032 avec la Turquie et le Mondial 2030 avec l'Espagne et le Maroc.

