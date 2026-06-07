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Football féminin Les Suissesses privées de Csillag avant le match en Irlande 

ATS

7.6.2026 - 18:45

L'équipe de Suisse féminine se rendra en Irlande du Nord pour son prochain match de qualification à la Coupe du monde sans Aurélie Csillag. L'ASF a invoqué des raisons personnelles pour justifier cette absence, sans donner plus de détails.

Aurélie Csillag ne sera pas du voyage en Irlande du Nord.
Aurélie Csillag ne sera pas du voyage en Irlande du Nord.
sda
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Keystone-SDA, Keystone-ATS

07.06.2026, 18:45

Vendredi, les Suissesses ont assuré prématurément la première place de leur groupe et leur retour en Ligue A de la Ligue des Nations grâce à une victoire 6-1 à Lugano. Csillag a inscrit le 4-1 à la 40e.

Le match contre l'Irlande du Nord aura lieu mardi soir à Lurgan. En route vers la Coupe du monde 2027, les Suissesses seront à nouveau mises à l'épreuve lors du premier tour des barrages. Grâce à leur promotion, elles éviteront d'y affronter un adversaire de la Ligue A.

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