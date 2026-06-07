L'équipe de Suisse féminine se rendra en Irlande du Nord pour son prochain match de qualification à la Coupe du monde sans Aurélie Csillag. L'ASF a invoqué des raisons personnelles pour justifier cette absence, sans donner plus de détails.

Aurélie Csillag ne sera pas du voyage en Irlande du Nord. sda

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

Vendredi, les Suissesses ont assuré prématurément la première place de leur groupe et leur retour en Ligue A de la Ligue des Nations grâce à une victoire 6-1 à Lugano. Csillag a inscrit le 4-1 à la 40e.

Le match contre l'Irlande du Nord aura lieu mardi soir à Lurgan. En route vers la Coupe du monde 2027, les Suissesses seront à nouveau mises à l'épreuve lors du premier tour des barrages. Grâce à leur promotion, elles éviteront d'y affronter un adversaire de la Ligue A.