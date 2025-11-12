Recluse, appauvrie et sous de strictes sanctions internationales, la Corée du Nord mise sur le sport pour consolider son régime. Elle a trouvé dans ses jeunes footballeuses à succès un nouvel outil de propagande.

Les Nord-Coréennes ont été sacrées championnes du monde M17 samedi dernier. IMAGO/NurPhoto

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le constat est sans appel: «Elles nous ont dominées pendant l'intégralité du match», a résumé samedi l'entraîneur des Pays-Bas, Olivier Amelink, à l'issue de la finale de la dernière Coupe du monde M17 féminine au Maroc.

Un 3-0 net a permis aux Nord-Coréennes de brillamment conserver leur couronne après 2024, et d'empocher un quatrième trophée dans la catégorie. Fortes d'un total de 25 buts marqués pour seulement trois encaissés en sept rencontres, toutes gagnées, «le fossé (...) est tout simplement trop grand pour rivaliser avec elles en ce moment», a reconnu le technicien néerlandais sur le site Fifa.com.

Korea DPR secured their fourth #U17WWC title! 💪 pic.twitter.com/oJ6vSPiYYl — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 9, 2025

En Corée du Nord, dont les M20 féminines sont également championnes du monde en titre, la machine médiatique s'est mise en marche lundi pour saluer ce triomphe, qui a apporté de la «joie à la mère patrie bien-aimée». En Une, le journal officiel Rodong Sinmun reprend un article de l'agence de presse d'Etat KCNA: «Nos joueuses ont couru sur le terrain en brandissant fièrement le drapeau majestueux de notre république».

«Une grande source d'encouragement»

Pays reclus parmi les plus secrets du monde, à la fois puissance nucléaire et économie appauvrie, la Corée du Nord est connue pour ses essais militaires en violation des sanctions internationales, plutôt que pour son sport. Mais Pyongyang voit aussi la performance de ses athlètes comme un moyen de vanter son système politique.

Le succès récent de ses jeunes footballeuses est ainsi présenté par KCNA comme «une grande source d'encouragement et d'inspiration pour tout le peuple (...) afin d'accueillir le 9e Congrès du Parti comme un événement victorieux et glorieux», en référence à la grand-messe de la plus haute instance dirigeante, qui a lieu tous les cinq ans sous la présidence du leader Kim Jong Un.

«Nos joueuses ont joué la finale à merveille», a savouré après le match la milieu Ri Ui Gyong, qui a inscrit le troisième but. «Les 25 buts étaient tous incroyables, et on les a marqués parce que nos joueuses croyaient les unes en les autres et ont tout donné», s'est-elle félicitée. Sa coéquipière Yu Jong Hyang a été élue meilleure joueuse du tournoi, avec un record de huit réalisations sur la compétition.

Potentiels repérés tôt

En 2024, une parade officielle avait eu lieu en l'honneur des M17 championnes du monde à leur retour au pays. Hong Min, analyste à l'Institut coréen pour l'Unification nationale de Séoul, s'attend à de nouvelles célébrations de la sorte à Pyongyang dans les prochains jours. «Il y a une perception forte d'un pays culturellement arriéré et isolé», rappelle à l'AFP le spécialiste.

L'objectif des responsables de Pyongyang sera d'utiliser cette réussite sportive «pour projeter une image selon laquelle leurs fondations culturelles et sociales sont solides et dynamiques». M. Hong affirme que les enfants à gros potentiel athlétique sont repérés et entraînés tôt, et que le pays «investit massivement au niveau national dans le but de les faire participer à des compétitions internationales».

«Les joueurs ont l'impression qu'ils doivent en retour rembourser cet investissement avec leurs performances», poursuit l'expert, décrivant une approche «courante dans les pays socialistes» où l'Etat occupe un rôle central dans le développement de ses sportifs d'élite.

La force du football féminin nord-coréen s'observe jusqu'à la sélection principale, 10e au classement FIFA et parmi les favorites pour la prochaine Coupe d'Asie en 2026 en Australie. Seules les Japonaises, huitièmes mondiales, sont mieux placées dans la région.

Foot masculin en retrait

Selon Lee Jung-woo, maître de conférence en sports et politique des loisirs à l'Université d'Edimbourg, la Corée du Nord aborde le sport de la jeunesse d'une manière plus stricte que les pays occidentaux. «Dans le foot junior, je pense que les organisations de sport européennes mettent plus en avant l'amusement», a-t-il expliqué au média allemand GW.

Mais en Corée du Nord, les jeunes «suivent des programmes d'entraînement très disciplinés, très systématiques et très professionnalisés, afin qu'ils puissent exceller tôt». La méthode ne semble toutefois pas répliquer ses résultats chez les hommes. La sélection A masculine végète, elle, au 120e rang FIFA, et n'a plus participé à une Coupe du monde depuis 2010.