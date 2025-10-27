Mardi, l'équipe de Suisse dames affronte l'Ecosse à l'extérieur en amical. Ce match pourrait être le dernier de Pia Sundhage (65 ans) en tant que sélectionneuse helvétique.

Pia Sundhage ne sait toujours pas si elle restera la sélectionneure de la Nati ou non. KEYSTONE

Huit degrés, du vent, 50% de chances de pluie. C'est ce qui attend les Suissesses mardi soir à Dunfermline, où elles livreront leur premier match à l'extérieur depuis le printemps 2025.

«Je pense que nous allons jouer à armes égales avec cette équipe», a affirmé la capitaine Lia Wälti. «Mais l'Ecosse nous rend toujours la tâche difficile», a-t-elle souligné.

Venue pour l'Euro à domicile

Cette rencontre pourrait être la dernière de Pia Sundhage à la tête de l'équipe. Son contrat expire à la fin de l'année, mais la décision sur son maintien ou non à ce poste pourrait être prise avant la fin novembre, date du dernier rassemblement de l'année. Pour elle, il s'agit d'engranger une dernière fois des arguments en sa faveur, après la victoire de vendredi contre le Canada (1-0).

C'est une évolution à laquelle personne ne s'attendait il y a encore quelques mois. En effet, lorsque Pia Sundhage a signé son contrat à la mi-janvier 2024, sa mission était claire: elle devait «juste» préparer l'équipe pour le championnat d'Europe de l'été à domicile de l'été 2025.

Avec la qualification de la Suisse pour les quarts de finale, Pia Sundhage a amené l'équipe à un niveau historique dans un grand rendez-vous international. Ce succès a sans doute été décisif pour que la Suédoise et l'ASF commencent à envisager de prolonger un bail qui expirait à la fin de l'année. «Tout est possible et ouvert dans toutes les directions», avait ainsi éclaré après l'élimination à l'Euro la directrice du football féminin à l'ASF Marion Daube.

Sundhage a une exigence

Lors de l'annonce du cadre pour l'actuel regroupement, Pia Sundhage s'est d'ailleurs exprimée elle-même pour la première fois en public à ce sujet: «J'ai dit que je continuerais volontiers, à condition d'être assistée à plein temps, afin de pouvoir donner le meilleur de moi-même», a-t-elle souligné.

On ne sait pas encore si la fédération pourra répondre à cette exigence. Le match amical contre le Canada de vendredi dernier pourrait donc avoir été le dernier à domicile avec Pia Sundhage. Interrogée à ce sujet, l'entraîneure semblait un brin nostalgique: «Je suis très heureuse, ce résultat est parfait.»

Puis la technicienne suédoise s'était faite plus explicite que jamais: «Quand on regarde cette équipe, avec ses jeunes joueuses, on voit que ce sera une très bonne équipe. J'adorerais continuer ici.»

«Nous nous concentrons sur le football»

Et qu'en est-il des joueuses? Car Pia Sundhage n'a pas toujours fait l'unanimité. Ainsi, avant le début de l'Euro, des reproches ont été formulés par certaines qui ont déclaré à «Blick» que les entraînements étaient trop intensifs, que la Suédoise était trop sévère.

La coach elle-même a démenti ces reproches. Et pendant l'Euro, tout le monde n'a cessé d'évoquer la bonne ambiance au sein de l'équipe comme la recette du succès. Ce qu'a confirmé Alisha Lehmann il y a environ une semaine: «La bonne ambiance pendant le tournoi était le mérite de tous, y compris de l'équipe d'entraîneurs.»

Mais lorsque les joueuses sont directement interrogées sur l'expiration du contrat de Pia Sundhage, elles se montrent plus discrètes: «Ce n'est pas un sujet de discussion dans l'équipe. Nous nous concentrons sur le football et n'avons rien à voir avec cette décision», a expliqué la défenseure Viola Calligaris.

La capitaine Lia Wälti s'est montrée tout aussi diplomate: «Chez nous, c'est ici et maintenant que cela compte. Nous nous préparons pour chaque match avec les entraîneurs que nous avons. Nous ne pouvons pas influencer tout le reste, c'est une décision de la fédération et de Pia.»

Une décision de la fédération et de Pia Sundhage donc. L'opinion de cette dernière étant déjà connue, il ne manque plus que la réponse de la fédération. Peut-être que la Suédoise conduira bien la Suisse dans les difficiles qualifications pour la Coupe du monde 2027 au Brésil, un pays qu'elle a également entraîné autrefois.