A Pescara, la Juventus a remporté la Supercoupe d'Italie en battant l'AS Rome 2-1.

Juventus are the winners of the Supercoppa Italiana 🇮🇹 pic.twitter.com/mM6AJy0Dzm — Soccerdonna (@soccerdonna) January 11, 2026

Keystone-SDA ATS

Lia Wälti était titulaire et Viola Calligaris remplaçante chez les Turinoises, alors qu'Alayah Pilgrim est entrée en cours de partie pour les Romaines.