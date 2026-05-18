La Women's Super League va se réorganiser, a annoncé la Fédération suisse de football lundi. D'ici l'été 2027, la première division sera transformée en société anonyme afin de «poursuivre son développement».

Marion Daube, directrice du football féminin, lors de la conférence de presse. KEYSTONE

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Les dix clubs y seront également associés en tant qu'actionnaires. A la fin de chaque saison, les clubs relégués transféreront leurs parts aux clubs promus. L'ASF garde la main sur les enjeux sportifs.

Cette nouvelle orientation s'appuie sur une analyse externe. «Les chiffres montrent un intérêt croissant de la part des spectateurs, des médias et des sponsors. Avec cette nouvelle structure, nous souhaitons donner une impulsion supplémentaire», a déclaré Marion Daube, directrice du football féminin, lors de la conférence de presse. L'objectif est de créer «une ligue plus professionnelle, plus forte et durablement développée», a-t-elle indiqué.

Alors que la saison 2021/22 enregistrait en moyenne 235 spectateurs par match, ce chiffre monte à 953 pour la saison en cours, a indiqué Marion Daube. Pour la première fois, le nombre total de spectateurs a franchi le cap des 100'000 durant cette saison.