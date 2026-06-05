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Promotion validée, objectif atteint Les Suissesses écrasent Malte et retrouvent la Ligue A

ATS

5.6.2026 - 21:29

L'équipe de Suisse dames a fait le job vendredi à Lugano. Victorieuse 6-1 de Malte lors de l'avant-dernière journée de la première phase des qualifications pour le Mondial 2027, elle a validé sa promotion en Ligue A de la Ligue des nations tout en s'assurant la 1re place de son groupe.

La Suisse assure l'essentiel: promotion et 1re place – Gallery
La Suisse assure l'essentiel: promotion et 1re place – Gallery. Rafel Navarro a assisté à une bonne performance de ses joueuses

Rafel Navarro a assisté à une bonne performance de ses joueuses

Photo: ATS

La Suisse assure l'essentiel: promotion et 1re place – Gallery. La joie des Suissesses après le 4-1 d'Aurelie Csillag

La joie des Suissesses après le 4-1 d'Aurelie Csillag

Photo: ATS

La Suisse assure l'essentiel: promotion et 1re place – Gallery. Sydney Schertenleib (10) a brillé face à Malte, ouvrant la marque sur un superbe ballon piqué

Sydney Schertenleib (10) a brillé face à Malte, ouvrant la marque sur un superbe ballon piqué

Photo: ATS

La Suisse assure l'essentiel: promotion et 1re place – Gallery
La Suisse assure l'essentiel: promotion et 1re place – Gallery. Rafel Navarro a assisté à une bonne performance de ses joueuses

Rafel Navarro a assisté à une bonne performance de ses joueuses

Photo: ATS

La Suisse assure l'essentiel: promotion et 1re place – Gallery. La joie des Suissesses après le 4-1 d'Aurelie Csillag

La joie des Suissesses après le 4-1 d'Aurelie Csillag

Photo: ATS

La Suisse assure l'essentiel: promotion et 1re place – Gallery. Sydney Schertenleib (10) a brillé face à Malte, ouvrant la marque sur un superbe ballon piqué

Sydney Schertenleib (10) a brillé face à Malte, ouvrant la marque sur un superbe ballon piqué

Photo: ATS

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Keystone-SDA, Keystone-ATS

05.06.2026, 21:29

05.06.2026, 21:48

La troupe du coach Rafel Navarro, qui avait égaré ses premiers points dans cette poule lors de sa dernière sortie en Turquie en avril (1-1), a maîtrisé son sujet pour l'inauguration du nouveau stade de Lugano. Un superbe but inscrit dès la 8e minute par Sydney Schertenleib sur un ballon piqué l'a placée sur la bonne orbite.

Une étoile suisse en attente. Sydney Schertenleib brille avec la Nati, patiente encore au Barça

Une étoile suisse en attenteSydney Schertenleib brille avec la Nati, patiente encore au Barça

Tout ne fut certes pas parfait. La gardienne Livia Peng a ainsi dû capituler à la 21e minute sur la première occasion maltaise, l'attaquante Kailey Willis égalisant à la surprise générale grâce à un magnifique lob armé des trente mètres. Mais la réaction helvétique n'a pas tardé.

Moins de deux minutes plus tard, Seraina Piubel a inscrit du pied gauche le 2-1 (23e), en profitant d'un décalage de Schertenleib. Et la messe était même dite à la pause, Riola Xhemaili (38e, 3-1) et Aurélie Scillag (40e, 4-1) profitant de deux coups de pied arrêtés pour saler l'addition.

Les 7526 spectateurs présents dans l'arène luganaise ont aussi pu s'enthousiasmer en deuxième mi-temps. Passeuse décisive sur le 3-1, Géraldine Reuteler a inscrit le 5-1 (70e) sur une grosse erreur défensive. Et Riola Xhemaili, qui avait manqué la transformation d'un penalty à la 54e, a scellé le score en signant un doublé (81e).

Les choses sérieuses cet automne

Cette 1re place dans le groupe B2 était essentielle, et pas seulement pour retrouver la Ligue A en Ligue des nations. Elle permettra aux Suissesses d'affronter un adversaire plus abordable dans le premier des deux tours de barrage prévus cet automne: elles se mesureront à une équipe classée 2e ou 3e de sa poule en Ligue B. Le 2e tour serait en revanche forcément plus difficile à négocier.

Mais avant de songer à la suite de la campagne des qualifications pour le Mondial 2027 au Brésil, l'équipe de Suisse doit conclure en beauté cette première phase, dans laquelle elle avait pour objectif initial de gagner tous ses matches. Elle se rendra mardi à Lurgan pour y affronter l'Irlande du Nord, que les Suissesses avaient battue 2-0 à la Tuilière le 3 mars lors de la 1re journée.

Qualifs Mondial 2027. Face à Malte, les Suissesses n'ont pas le droit à l'erreur

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