  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qualifs Mondial 2027 La Suisse avec l'Irlande du Nord, la Turquie et Malte

ATS

4.11.2025 - 14:01

L'équipe de Suisse dames affrontera l'Irlande du Nord, la Turquie et Malte dans la Ligue B des qualifications pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. Le tirage au sort a eu lieu mardi à Nyon.

Les Suissesses connaissent leurs adversaires pour les qualifications à la Coupe du monde.
Les Suissesses connaissent leurs adversaires pour les qualifications à la Coupe du monde.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.11.2025, 14:01

04.11.2025, 14:05

Les Suissesses, classées dans le chapeau 1, peuvent se réjouir de ce tirage. Dans le chapeau 2, elles ont hérité de l'Irlande du Nord, l'adversaire le plus faible possible selon le classement de la FIFA. Elles ont évité la Slovaquie dans le chapeau 3.

La Suisse affiche un bilan positif contre tous ses adversaires du groupe, et même un bilan parfait contre l'Irlande du Nord et la Turquie, qu'elle a respectivement affrontées à cinq et quatre reprises. Seule Malte a réussi à partager les points avec les Suissesses à deux reprises en quatre duels. Le dernier match s'est soldé par un 0-0 en février 2007. Mais seuls les matchs contre la Turquie joués il y a deux ans sont vraiment significatifs.

Le chemin vers la phase finale s'annonce tout de même difficile après la relégation en Ligue B en Ligue des Nations ce printemps. En effet, seuls les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue A se qualifient directement.

Les onze autres places européennes directes seront attribuées lors de barrages qui se dérouleront en deux tours avec des matchs aller-retour. La Suisse y participera si elle ne termine pas dernière de son groupe de quatre dans la Ligue B. Si elle remporte son groupe, elle évitera au moins une équipe de la Ligue A lors du premier tour des barrages.

Depuis lundi, on sait que la Suisse disputera les qualifications avec un nouveau visage sur le banc. La fédération a annoncé la séparation immédiate avec la sélectionneuse nationale Pia Sundhage. Le contrat de la Suédoise, qui avait mené l'équipe nationale en quarts de finale de l'Euro, aurait expiré à la fin de l'année.

Equipe de Suisse féminine. «Je suis surprise» - Clap de fin entre Pia Sundhage et la Nati !

Equipe de Suisse féminine«Je suis surprise» - Clap de fin entre Pia Sundhage et la Nati !

La phase de qualification débutera en mars 2026 et se terminera par les barrages, qui se dérouleront d'octobre à décembre. La phase finale, qui réunira 32 équipes, aura lieu du 24 juin au 25 juillet 2027 au Brésil. Pour la Suisse, ce serait la quatrième grande compétition consécutive.

Les plus lus

Tragédie : ivre, elle chute d’un bateau de croisière sous les yeux de sa fille
«J'ai été menacée de viol tellement de fois que j'en ai perdu le compte»
Valais: il renvoie sa patiente chez elle, sans détecter une rupture d'anévrisme
«J'ai vu beaucoup de combats que je pensais avoir réussi à écarter resurgir»
Vers une pénurie de pilotes militaires
La Suisse est plus touchée par le changement climatique que ce que l’on pensait – quatre tendances inquiètent