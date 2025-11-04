  1. Clients Privés
Equipe de Suisse féminine Le successeur de Pia Sundhage est déjà connu !

ATS

4.11.2025 - 15:14

Rafel Navarro est le nouveau sélectionneur de l'équipe de Suisse féminine. Agé de 39 ans, le Catalan quitte l'équipe féminine du FC Barcelone pour rejoindre l'ASF, comme l'a annoncé cette dernière.

Keystone-SDA

04.11.2025, 15:14

04.11.2025, 18:24

Au cours des six dernières années, Navarro a été entraîneur adjoint du FC Barcelona Femeni, le meilleur club européen de ces dernières années, qui a remporté trois des cinq derniers titres de la Ligue des champions. Sous la direction de Navarro, les Catalanes ont également remporté six titres de championne et cinq coupes.

«Avec Rafel Navarro, nous avons engagé un entraîneur doté d'une grande expérience internationale et d'une compréhension claire du développement moderne du jeu. Au vu des résultats de ses activités passées et des discussions que nous avons eues, Rafel nous a clairement fait comprendre qu'il allait apporter au football suisse un contenu nouveau, marquant et durable au cours des prochaines années», a déclaré le président de l'association, Peter Knäbel, dans un communiqué de presse.

Equipe de Suisse féminine. «Je suis surprise» - Clap de fin entre Pia Sundhage et la Nati !

Equipe de Suisse féminine«Je suis surprise» - Clap de fin entre Pia Sundhage et la Nati !

Un novice qui a tout gagné

«Je suis très heureux de la confiance que m'accorde l'ASF et je me réjouis de contribuer au développement du football féminin helvétique. La Suisse dispose d'un grand potentiel. Mon objectif est de le développer progressivement, en collaboration avec les joueuses et les membres du staff», a déclaré Navarro, qui dispose également d'une expérience dans la promotion des talents et la formation des entraîneurs. Selon l'ASF, il accorde une grande importance à une conception claire du jeu à tous les niveaux.

En collaboration avec Johan Djourou, le nouveau directeur technique des équipes nationales, Navarro doit renforcer la ligne sportive, des jeunes à l'équipe nationale A, et établir une philosophie de jeu basée sur la technique, la créativité et l'intelligence collective.

On ne sait pas encore qui assistera Navarro au sein du staff technique de l'équipe de Suisse. La prochaine réunion aura lieu le 24 novembre. Les qualifications pour la Coupe du monde débuteront en mars prochain.

