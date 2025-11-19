Les révélations choc d'une ex-joueuse de Montpellier

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«On m'a offert des bananes» Les révélations choc d'une ex-joueuse de Montpellier

Clara Francey

19.11.2025

Des fruits symbole du racisme ordinaire: l'ex-joueuse de Montpellier, l'Australienne Mary Fowler, affirme dans un livre avoir reçu, ainsi qu'une autre joueuse noire de l'équipe du sud de la France, des bananes en guise de cadeau d'adieu de la part d'une coéquipière. Sollicité, le club n'était pas joignable immédiatement mercredi.

Mary Fowler sous les couleurs de l'Australie lors de la Coupe du monde féminine 2023.
Mary Fowler sous les couleurs de l'Australie lors de la Coupe du monde féminine 2023.
AFP

Agence France-Presse

19.11.2025, 19:45

19.11.2025, 19:47

La joueuse internationale australienne de 22 ans, qui évolue désormais à Manchester City, évoque cette scène dans un livre publié cette semaine intitulé «Bloom».

Après deux ans passés à Montpellier, de 2020 à 2022, lors de la présentation de leur dernier match à domicile, les joueuses de l'équipe ont alors reçu des fleurs, raconte Mary Fowler. Toutes, sauf elle et sa coéquipière néerlandaise Ashleigh Weerden, dont les noms n'avaient pas non plus été mentionnés lors de la cérémonie, assure-t-elle.

«Ensuite, quand nous sommes rentrées dans le vestiaire, certaines de nos coéquipières se demandaient pourquoi nous n'avions pas reçu de fleurs. Nous avons haussé les épaules, tout aussi perplexes qu'elles» poursuit-elle. «Quelques filles ont trouvé cela drôle puis l'une des autres joueuses est venue et a donné à mon amie et à moi des bananes, disant : ‹Tiens, prends celles-ci.› C'était la cerise sur le gâteau».

Mary Fowler, - qui ne donne pas le nom de cette coéquipière dans le livre -, assure avoir discuté de l'incident depuis avec Ashleigh Weerden.

«Ne pas recevoir de fleurs était une chose, mais en tant que deux des six filles noires dans l'équipe, recevoir des bananes n'était pas quelque chose que je pouvais prendre à la légère et oublier. Était-ce un accident ? Était-ce la seule chose dans le vestiaire qu'elle pouvait nous donner ? Avait-elle de bonnes intentions ?», s'interroge-t-elle dans son livre.

«J'ai essayé de le justifier de multiples façons, en cherchant le moindre indice expliquant une erreur honnête. Mais quand j'ajoute les nombreuses autres fois au club où nous nous sommes senties de la même manière, il était difficile de le voir simplement comme une erreur», analyse-t-elle.

Au-delà de cet incident, l'attaquante australienne évoque plus globalement son mal-être pendant ses deux années passées dans le club du sud de la France assurant même avoir songé à «arrêter le football».

Elle estime également avoir été mal prise en charge par l'équipe médicale de Montpellier après avoir fait part de douleurs thoraciques. Selon son récit, le médecin du club lui avait fait un contrôle de cinq minutes, lui avait donné des anti-inflammatoires et lui avait dit qu'elle pouvait continuer à jouer. «Ce n'était pas exactement le contrôle que j'espérais», écrit-elle.

Les plus lus

L'héritage secret: beaucoup de dons et un mystérieux colis
Ils partent à l'étranger avec leurs filles - le tribunal les attend au retour!
À 18 ans, elle meurt mystérieusement en croisière dans les Caraïbes
Les révélations choc d'une ex-joueuse de Montpellier
Projet luxueux : Christian Constantin investit... au Tessin !
Et si l'on avait trouvé la villa romaine qui a donné son nom à la ville de Bex?