Les Young Boys sont tombées de haut en Europa Cup dames. Les Bernoises ont été battues 4-0 chez elles par le Sparta Prague en 8es de finale retour, après avoir pourtant gagné 3-0 à l'aller en Tchéquie.

Maja Jelcic et ses coéquipières ont été laminées au Wankdorf. IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA ATS

Les protégées d'Imke Wübbenhorst, qui restaient sur huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, se sont littéralement effondrées. Elles ont encaissé deux buts lors des 18 premières minutes. Le Sparta a égalisé à la 36e sur l'ensemble des deux matches avant de passer l'épaule dans les arrêts de jeu sur un coup franc de Michaela Khyrova.