  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Europa Cup Terrible désillusion : balayé à domicile, YB prend la porte !

ATS

19.11.2025 - 20:44

Les Young Boys sont tombées de haut en Europa Cup dames. Les Bernoises ont été battues 4-0 chez elles par le Sparta Prague en 8es de finale retour, après avoir pourtant gagné 3-0 à l'aller en Tchéquie.

Maja Jelcic et ses coéquipières ont été laminées au Wankdorf.
Maja Jelcic et ses coéquipières ont été laminées au Wankdorf.
IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA

19.11.2025, 20:44

Les protégées d'Imke Wübbenhorst, qui restaient sur huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, se sont littéralement effondrées. Elles ont encaissé deux buts lors des 18 premières minutes. Le Sparta a égalisé à la 36e sur l'ensemble des deux matches avant de passer l'épaule dans les arrêts de jeu sur un coup franc de Michaela Khyrova.

Europa Cup. Young Boys a un pied en quart de finale

Europa CupYoung Boys a un pied en quart de finale

Les plus lus

L'héritage secret: beaucoup de dons et un mystérieux colis
Et si l'on avait trouvé la villa romaine qui a donné son nom à la ville de Bex?
La Suisse tousse: le trio virus qui frappe en même temps
Les révélations choc d'une ex-joueuse de Montpellier
À 18 ans, elle meurt mystérieusement en croisière dans les Caraïbes
Trump s'émeut des «atrocités» au Soudan et promet de s'impliquer