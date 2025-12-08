  1. Clients Privés
L'actu du foot féminin Les Zurichoises s’offrent le derby après une belle remontée

ATS

8.12.2025 - 10:39

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Sanja Kovacevic a signé un doublé face à GC.
Sanja Kovacevic a signé un doublé face à GC.
IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA

08.12.2025, 10:39

08.12.2025, 11:01

Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE. Le derby zurichois s'est déroulé dans un cadre respectable, au Letzigrund devant 3096 spectateurs, et le FCZ s'est imposé 4-2 après avoir été mené au score. Zurich a néanmoins renversé la situation avant même la pause face au finaliste des derniers play-off. Sanja Kovacevic a forcé la décision en signant son doublé huit minutes après le retour des vestiaires.

LE BUT DE LA JOURNEE. Le deuxième but du FCZ dans le derby contre les Grasshoppers – le 2-1 – a été pour le moins étrange: dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Sanja Kovacevic a trouvé la faille sur un corner direct. Un superbe but, même si la gardienne de GC Lauren Kozal n'a pas été très heureuse en la circonstance.

LE POINT AU CLASSEMENT. Servette Chênois est en tête du classement avec sept points d'avance grâce à la défaite de son premier poursuivant GC. Les Genevoises ont remporté leur match à domicile contre le champion en titre Young Boys par 1-0 et restent la seule équipe invaincue après douze journées. YB est 3e à neuf longueurs.

PAUSE HIVERNALE. La Women's Super League se met en pause hivernale après les douze premières journées. La ligue reprendra ses droits le 7 février 2026.

Les Suissesses à l'étranger

ALLEMAGNE. Leela Egli a donné l'avantage à Fribourg lors du match de Bundesliga contre Wolfsburg grâce à un superbe but. La joueuse de 18 ans a marqué à la 12e minute d'un tir dans la lucarne. Le troisième but de la saison de l'internationale n'a toutefois pas permis à Fribourg de marquer des points. Wolfsburg s'est imposé 3-1.

Egli schiesst Freiburg mit Traumtor in Führung

Egli schiesst Freiburg mit Traumtor in Führung

08.12.2025

ANGLETERRE. Livia Peng a de nouveau gardé les buts de Chelsea à la place de la titulaire Hannah Hampton, blessée. Malgré une large supériorité (30 tirs à 4!), les Londoniennes ont subi une défaite surprenante à domicile (1-0) face à Everton. Peng n'a toutefois rien à se reprocher sur le seul but de ce match.

ITALIE. Deux Suissesses étaient présentes sur le terrain lors du choc entre l'AS Roma, leader du championnat, et la Juventus, son poursuivant, mais Alayah Pilgrim, du côté romain, et Lia Wälti, du côté piémontais, n'ont pas marqué. Pour Pilgrim, il s'agissait de la première apparition après sa fracture du nez qui l'avait empêchée de participer au dernier rassemblement de l'équipe nationale. Les deux équipes se sont séparées sur un nul 1-1.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib a été titularisée pour la deuxième fois consécutive lors de la victoire de Barcelone contre Tenerife (2-0). Jusqu'à son remplacement à l'heure de jeu, l'attaquante de 18 ans s'est fait remarquer par ses dribbles habiles, mais sans résultat. Les buts catalans n'ont été inscrits qu'en fin de match.

Un nouveau visage

Emil Inauen – le père de l'internationale suisse Naina Inauen – sera le nouvel entraîneur du FC Thoune à partir du 1er janvier. Le double national suisse et norvégien a obtenu un contrat dans l'Oberland bernois jusqu'à l'été 2027, comme l'a communiqué le club. Il remplace Julien Marendaz, licencié à la mi-novembre. Le nouvel entraîneur en chef aura beaucoup de travail à accomplir chez la lanterne rouge du championnat.

