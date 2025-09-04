La capitaine de l'équipe nationale Lia Wälti quitte Arsenal après sept ans. C'est ce qu'annonce la Bernoise de 32 ans sur son compte Instagram.

Keystone-SDA ATS

Issue du centre de formation d'YB, Lia Wälti a rejoint Arsenal à l'été 2018 après cinq ans passés au Turbine Potsdam en Bundesliga. Avec le club londonien, elle a remporté un titre de championne et deux fois la Coupe de la Ligue. La saison dernière, qui a été difficile pour elle en raison d'une longue blessure, elle a célébré le plus grand succès de sa carrière en remportant la Ligue des champions.

Comme prévu, Wälti poursuit sa carrière en Italie, à la Juventus. Comme l'indique le club sur son site, la milieu de terrain a signé un contrat de deux ans. Dans le Piémont, Wälti retrouvera sa coéquipière en équipe nationale Viola Calligaris.