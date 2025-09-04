  1. Clients Privés
Football Lia Wälti quitte Arsenal après sept ans et signe à la Juve

ATS

4.9.2025 - 13:31

La capitaine de l'équipe nationale Lia Wälti quitte Arsenal après sept ans. C'est ce qu'annonce la Bernoise de 32 ans sur son compte Instagram.

Keystone-SDA

04.09.2025, 13:31

04.09.2025, 14:34

Issue du centre de formation d'YB, Lia Wälti a rejoint Arsenal à l'été 2018 après cinq ans passés au Turbine Potsdam en Bundesliga. Avec le club londonien, elle a remporté un titre de championne et deux fois la Coupe de la Ligue. La saison dernière, qui a été difficile pour elle en raison d'une longue blessure, elle a célébré le plus grand succès de sa carrière en remportant la Ligue des champions.

Comme prévu, Wälti poursuit sa carrière en Italie, à la Juventus. Comme l'indique le club sur son site, la milieu de terrain a signé un contrat de deux ans. Dans le Piémont, Wälti retrouvera sa coéquipière en équipe nationale Viola Calligaris.

L'actu du foot féminin. Des cartons, un quintuplé et une capitaine convoitée

L'actu du foot fémininDes cartons, un quintuplé et une capitaine convoitée

