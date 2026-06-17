Servette Chênois, champion de Suisse et vainqueur de la Coupe, a recruté l'internationale Meriame Terchoun. A 30 ans, elle fait son retour en Women's Super League après quatre ans passés en France, comme l'a annoncé le club genevois.

𝗠𝗲𝗿𝗶𝗮𝗺𝗲 𝗧𝗲𝗿𝗰𝗵𝗼𝘂𝗻, 𝟭𝗿𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗿𝘂𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹𝗲 ✍️🇱🇻



Internationale suisse aux 46 sélections et forte d’une solide expérience acquise en Suisse comme en D1 française, l’attaquante de 30 ans rejoint les Grenat après quatre saisons au Dijon FCO 🔥 pic.twitter.com/zFQVxnaxpf — Servette FCCF (@ServetteFCCF) June 17, 2026

Keystone-SDA ATS

Terchoun était jusqu’à présent sous contrat avec le club de Dijon en première division. La saison dernière, l'attaquante a disputé 22 matches et marqué deux buts.

Terchoun a disputé 46 matches avec l’équipe de Suisse. Sous la houlette du sélectionneur Rafel Navarro, elle ne faisait toutefois plus partie du noyau dur de l’équipe ces derniers temps.