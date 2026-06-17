Servette Chênois, champion de Suisse et vainqueur de la Coupe, a recruté l'internationale Meriame Terchoun. A 30 ans, elle fait son retour en Women's Super League après quatre ans passés en France, comme l'a annoncé le club genevois.
Terchoun était jusqu’à présent sous contrat avec le club de Dijon en première division. La saison dernière, l'attaquante a disputé 22 matches et marqué deux buts.
Terchoun a disputé 46 matches avec l’équipe de Suisse. Sous la houlette du sélectionneur Rafel Navarro, elle ne faisait toutefois plus partie du noyau dur de l’équipe ces derniers temps.