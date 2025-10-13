Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Riola Xhemaili tient la grande forme: trois buts dimanche aux Pays-Bas (archives). IMAGO/Eibner

Keystone-SDA ATS

Women's Cup

INCOMPREHENSION. En 16es de finale de la Coupe de Suisse, le derby entre Lausanne-Sport (1re Ligue) et Yverdon (LNB) s'est conclu par le succès 2-0 de l'équipe évoluant à l'extérieur. Cette rencontre a provoqué une petite polémique, car elle a été reléguée sur le troisième terrain de la Tuilière. Pourtant, il y avait de l'intérêt de la part du public. Le choix de ce terrain a donc suscité quelques critiques, surtout que la rencontre de 2e ligue inter qui se déroulait simultanément sur le terrain numéro un, pourvu d'une tribune, avait attiré bien moins de spectateurs...

PAS DE SURPRISE. Ces 16es de finale n'ont donné lieu à aucune surprise, tous les clubs de l'élite se qualifiant pour la suite de la compétition. Seul Rapperswil-Jona a vraiment dû s'employer, s'imposant chichement 2-1 à Winterthour, club de LNB, grâce à un penalty à la 85e. Les 8es de finale sont prévus les 8 et 9 novembre.

DEUX CHOCS EN SUPER LEAGUE. Le championnat reprendra ses droits le week-end prochain, avec deux chocs au programme. Grasshopper (2e) accueillera le leader Servette-Chênois, alors que Bâle (3e) recevra Young Boys (5e), les championnes en titre.

Les Suissesses à l'étranger

PAYS-BAS. Riola Xhemaili a brillé dimanche en signant un triplé lors du succès 5-0 du PSV Vrouwen contre Breda. La Suissesse occupe ainsi la tête du classement des meilleures buteuses: elle a marqué à sept reprises en cinq rencontres.

ANGLETERRE. Iman Beney fait son trou en Angleterre. La Valaisanne a marqué son deuxième but avec Manchester City, contribuant ainsi à la victoire 2-1 contre Liverpool. Elle avait ouvert son compteur la semaine dernière face à Arsenal. Manchester City reste ainsi sur les talons du leader Chelsea, qui a battu Tottenham 1-0 sans Livia Peng. Pour les Spurs, Luana Bühler était blessée.

ALLEMAGNE. L'accent suisse allemand était bien présent sur la pelouse lors du match entre le SC Fribourg et Eintracht Francfort, deux clubs qui ont plusieurs Suissesses dans leur effectif. Julia Stierli (titulaire), Leela Egli, Aurélie Csillag et Alena Bienz – toutes entrées en cours de rencontre – ont participé au succès 3-2 des Fribourgeoises (Noemi Ivelj n'a pas quitté le banc des remplaçantes), alors que pour l'Eintracht Géraldine Reuteler et Nadine Riesen étaient également titulaires. Reuteler a donné la passe du premier but de son équipe. Fribourg est désormais troisième, à égalité de points avec Wolfsburg. Sans Smilla Vallotto, les Louves ont perdu 3-1 à domicile contre le Bayern Munich, leader avec trois points d'avance.

ITALIE. La Juventus avance au ralenti en ce début de saison. Après un 0-0 contre Sassuolo, les Turinoises, avec Viola Calligaris titulaire et Lia Wälti entrée après une petite heure de jeu, ont perdu 1-0 à domicile contre Côme. Alisha Lehmann a été remplacée à la 68e du côté des visiteuses.

Le chiffre de la semaine

Pas moins de 1277 spectateurs ont suivi le derby de Coupe entre Ostermundigen (LNB) et les Young Boys. Les protégées d'Imke Wübbenhorst se sont imposées 4-0 en marquant deux buts par mi-temps.