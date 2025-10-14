  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Equipe de Suisse dames Pia Sundhage veut prolonger son contrat, mais à une condition

ATS

14.10.2025 - 14:51

L'équipe de Suisse dames va retrouver le terrain deux mois et demi après l'Euro à domicile. La sélectionneuse Pia Sundhage espère que son contrat va être prolongé.

Pia Sundhage espère que son contrat va être prolongé à la tête de la Nati.
Pia Sundhage espère que son contrat va être prolongé à la tête de la Nati.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.10.2025, 14:51

14.10.2025, 15:33

L'accord de la technicienne suédoise avec l'Association suisse de football (ASF) arrive à échéance au terme de l'année. Pia Sundhage a envie de signer un nouveau bail, mais à une condition. «J'ai besoin d'un assistant à plein temps», a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. Les négociations sont en cours avec l'ASF.

La Suisse va jouer deux matches amicaux contre le Canada vendredi à Lucerne, puis à Dunfermline mardi en Ecosse. La sélection comprend 20 des 23 filles qui étaient présentes lors de l'Euro cet été. Les absentes sont Svenja Fölmli et Laia Ballesté, blessées, ainsi que Sandrine Gaillard, qui doit prendre ses marques en Amérique du Nord après son transfert à Tampa Bay.

Pour les remplacer, Pia Sundhage a convoqué Aurélie Csillag, Leela Egli (toutes deux SC Fribourg) et Lia Kamber (Bâle), soit trois joueuses qui ont déjà évolué en équipe nationale.

Archive sur la Nati

Euro 2025 : l'équipe de Suisse à l'honneur à Berne

Euro 2025 : l'équipe de Suisse à l'honneur à Berne

Malgré des conditions météorologiques défavorables, de nombreux supporters se sont rendus cet après-midi sur la Place fédérale pour saluer les joueuses de l'équipe de Suisse, éliminées hier soir par l'Espagne en quart de finale de l’Euro féminin.

19.07.2025

Les plus lus

France : Lecornu annonce la suspension de la réforme des retraites
«C’est intrinsèquement corrupteur» - Obama malmène Trump !
Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays
«J'ai un souvenir où il pleure...» - Les révélations chocs du fils de Benjamin Castaldi
La CGN réduit la voilure: grogne chez les frontaliers