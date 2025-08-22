  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Il faut donner de la visibilité» Reprise de la Super League dames après le bel élan de l’Euro

ATS

22.8.2025 - 18:26

La Super League dames reprend ses droits ce week-end. La compétition espère surfer sur la vague de l'Euro en Suisse, qui a été une belle réussite.

Marion Daube estime qu’il faut améliorer la visibilité du championnat et s’appuyer sur la dynamique créée par l’Euro.
Marion Daube estime qu’il faut améliorer la visibilité du championnat et s’appuyer sur la dynamique créée par l’Euro.
ATS

Keystone-SDA

22.08.2025, 18:26

22.08.2025, 18:45

L'Euro a démontré que le football féminin disposait d'un grand potentiel dans notre pays. Presque tous les matches ont été joués à guichets fermés (environ 700'000 billets vendus) et les audiences à la télévision ont été appréciables. Désormais, il s'agit d'exploiter ce potentiel et de faire venir le public dans les stades aussi pour le championnat, même si les meilleures joueuses suisses évoluent en majorité à l'étranger.

Le public ciblé par l'ASF est principalement jeune, féminin et financièrement à l'aise. C'est lui qui doit venir garnir les enceintes de la Women's Super League. Mais il y a du travail: la saison dernière, la moyenne de spectateurs dans les stades était de 600 personnes...

Plus de visibilité

Les signes avant la reprise samedi sont positifs, a estimé Marion Daube, la directrice du football féminin à l'ASF. «On doit travailler pour donner plus de visibilité au championnat, et utiliser l'élan donné par l'Euro.»

Une présence accrue dans les médias sociaux et traditionnels, ainsi que plus d'informations sur les joueuses et les stades sur un portail spécifique (awsl.ch), tels sont les moyens mis en oeuvre pour aider à maintenir l'intérêt.

Par ailleurs, les clubs sont dans l'obligation de disputer au moins deux matches à domicile dans les stades utilisés par les hommes. Le FC Bâle jouera ainsi son premier match samedi (18h00) au Parc Saint-Jacques contre Aarau. YB investira le Wankdorf le 14 septembre dans le cadre d'une journée dédiée au football féminin. Les efforts sont donc nombreux pour susciter davantage qu'un intérêt poli.

Concurrence étrangère

A l'instar de la Super League masculine, la compétition des dames doit faire face à la concurrence des championnats étrangers. Les meilleures Suissesses partent nombreuses dans des Ligues où il y a plus d'argent à gagner. Ainsi, parmi les 23 joueuses qui figuraient dans la sélection suisse lors de l'Euro, il n'en reste qu'une dans un club suisse, en l'occurrence Coumba Sow (Bâle).

Par exemple, les prometteuses Naomi Luyet et Iman Beney ont toutes deux quitté les Young Boys après le titre conquis au printemps pour aller respectivement en Allemagne (Hoffenheim) et en Angleterre (Manchester City).

Lutte ouverte

La lutte pour le titre s'annonce assez ouverte, avec les Young Boys, Bâle, le FC Zurich, Grasshopper et Servette Chênois. Le club genevois s'est surtout renforcé avec des joueuses venues de l'étranger.

Le mode de championnat reste le même. Au terme des 18 journées, il y aura des play-off qui réuniront les huit premières équipes. La finale se jouera en deux matches.

Les plus lus

Trump et Poutine: un malentendu qui pourrait coûter cher au Kremlin
Certaines erreurs peuvent coûter beaucoup d'argent à l’heure de la retraite
L’émouvant témoignage de Paul Bernardoni, ex-gardien d’Yverdon
Corps retrouvés dans la Seine : un homme soupçonné d'être l'auteur des quatre meurtres
Le coach de l’OM désemparé : «Je n'ai jamais vue une telle bagarre»
Trump en passe de faire plier la Fed? Powell ouvre la porte à une baisse des taux d’intérêt