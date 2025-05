Riola Xhamaili (22 ans) figure pour la première fois depuis décembre dans l'équipe nationale féminine. Pia Sundhage espère qu'elle parviendra à donner une nouvelle impulsion à un secteur offensif léthargique ces derniers temps.

Riola Xhamaili (à droite) a retrouvé sa place en équipe de Suisse. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La dernière apparition de Riola Xhamaili avec le maillot de l'équipe de Suisse date d'un peu moins de six mois, lors de la défaite 1-0 à Sheffield contre l'Angleterre. La Soleuroise avait alors eu droit à quelques petites minutes, entrant sur la pelouse à la 87e.

Depuis, rien ! Lors des rassemblements de février et avril, elle n'avait pas été convoquée malgré de très bonnes performances dans son club. Avec le PSV Eindhoven, la Suissesse s'est en effet illustrée avec 14 buts en 26 matches toutes compétitions confondues. Elle a remporté la Coupe de la Ligue et a manqué de peu le titre et la victoire en Coupe des Pays-Bas.

«Super saison»

«Cela a été une super saison pour moi. J'ai commencé tous les matches, ce qui était important pour la confiance», dit-elle. Ce nouveau statut lui a fait oublier les difficultés passées.

Riola Xhamaili avait débuté en équipe nationale en 2020, à 17 ans seulement. Elle était alors considérée comme un grand talent en devenir. Avec cinq buts lors de la qualification pour la Coupe du monde, elle avait répondu aux attentes.

Mais les choses se sont gâtées quand Inka Grings a remplacé Nils Nielsen sur le banc. L'Allemande n'a pas emmené la Soleuroise au Mondial 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande, estimant qu'elle devait s'investir davantage.

L'importance de la confiance

La situation n'a pas beaucoup évolué depuis la prise de pouvoir de Pia Sundhage. «C'est clair que j'ai été déçue d'avoir manqué les deux derniers rassemblements. Pia m'a dit sur quoi je devais travailler, je l'ai fait. Et maintenant je suis là», explique Xhemaili.

La Soleuroise a dû travailler le jeu aérien, sa précision dans les tirs et «d'autres choses» qu'elle faisait déjà bien, mais qu'il était possible d'optimiser. «J'ai prouvé cette année que j'étais une bonne footballeuse quand je sens de la confiance», dit-elle.

Riola Xhemaili est encore sous contrat avec Wolfsburg jusqu'en 2027. Son prêt au PSV Eindhoven arrive à échéance cet été. «Le jeu technique pratiqué aux Pays-Bas me convient mieux. En Bundesliga, l'accent est davantage mis sur le physique. On verra ce que l'avenir me réservera. Mais maintenant, la concentration est sur l'équipe nationale.»

Lors des deux derniers matches de Ligue des nations contre la France (vendredi à Nancy) et la Norvège (mardi à Sion), la Suisse va jouer son maintien en Ligue A. Xhemaili espère pouvoir contribuer à débloquer le jeu offensif de la sélection, qui en a bien besoin.