Sydney Schertenleib est l'une des athlètes phares et l'un des grands espoirs de l'équipe de Suisse dames. Au sein de son club, elle endosse toutefois un autre rôle.

Schertenleib impressionne avec la Suisse mais attend sa chance en club. Toto Marti

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

Mi-avril, Sydney Schertenleib faisait vibrer plus de 12'000 personnes au Letzigrund à Zurich. La jeune femme de 19 ans s'était montrée sous son meilleur jour ce soir-là, lors du match de la Ligue des Nations contre la Turquie. Alors que la capitaine Lia Wälti connaissait une journée en dessous de son niveau habituel au milieu du terrain, Schertenleib avait marqué le match de son empreinte en contribuant grandement à la victoire 3-1 de la Nati.

Son meilleur match jusqu'à présent

Après le match, l'entraîneur Rafel Navarro avait déclaré qu'elle avait été la meilleure sur le terrain. «Elle veut aider l'équipe, être une meneuse. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle a été.»

Le style de jeu de Navarro convient parfaitement à la Zurichoise, dotée d’une grande technique et d’une certaine intelligence de jeu, notamment parce qu’il s’apparente, dans son esprit, à celui pratiqué à Barcelone, où Schertenleib évolue depuis deux ans au sein de l’une des meilleures équipes du monde.

«Au club, j’ai un rôle différent de celui que j’ai en équipe nationale, où je peux diriger», avait déjà déclaré Schertenleib par le passé. Avant le match contre Malte vendredi soir, elle explique en conférence de presse: «Au début de la saison, je m’étais imaginé les choses autrement. Je pensais que j’aurais peut-être un peu plus de temps de jeu en club.»

Schertenleib comblera-t-elle le vide laissé par Putellas?

Au Barça, elle apprend néanmoins aux côtés de joueuses de classe mondiale comme Aitana Bonmati ou Alexia Putellas. En championnat également, elle est régulièrement titularisée. Mais lors des grands matches – en Ligue des champions ou en Coupe -, elle doit généralement se contenter de brèves apparitions. Et encore.

Freinée par une carence en fer en début de saison, Schertenleib n'a pas pu s'entraîner à 100% durant deux ou trois mois. Il est donc fort possible qu'elle dispose, la saison prochaine, de meilleures conditions pour obtenir plus de temps de jeu. Le fait qu'Alexia Putellas vienne de quitter le club plaide également en faveur de cette hypothèse. La place que laisse la double Ballon d'Or sur le terrain pourrait bien devenir une grande opportunité pour Schertenleib.

C’est ce que lui a déjà dit Navarro, ancien entraîneur adjoint de l’équipe féminine du FC Barcelone. «Il m’a dit que j’avais le potentiel, et que si j’arrivais à le montrer sur le terrain, j’aurais de bonnes chances de jouer.»

Mais en attendant d’en arriver là à Barcelone, Schertenleib continuera sans aucun doute à faire partie des joueuses les plus performantes et les plus prometteuses de l’équipe nationale. Elle sera l'une des attractions des rencontres de vendredi contre Malte, puis de mardi contre l’Irlande du Nord.