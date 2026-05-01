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Women's Super League Dernier carré : Servette et Zurich au rendez‑vous

ATS

1.5.2026 - 21:45

Servette Chênois, Zurich et Bâle se sont qualifiés pour les demi-finales des play-off de Women's Super League. Servette a dominé Aarau 4-0, Zurich a tenu le nul 0-0 face à GC et Bâle a gagné aux tirs au but.

L'attaquante de Servette, Anna Maria Therese Simonsson, célèbre son but après avoir ouvert le score (1-0).
L'attaquante de Servette, Anna Maria Therese Simonsson, célèbre son but après avoir ouvert le score (1-0).
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.05.2026, 21:45

01.05.2026, 22:37

Les Genevoises, qui avaient terminé la phase de qualification en tête, ont nettement remporté ce match retour. Magdalena Sobal a inscrit trois buts. Servette avait déjà gagné l'aller 2-1.

Les joueuses du FCZ ont elles aussi assuré leur qualification en conservant leur avance acquise à l’aller. Une semaine après leur victoire 2-0, un nul 0-0 vendredi soir a suffi pour poursuivre leur route. Finaliste des play-off l’an dernier, GC est donc déjà éliminé de la course au titre.

Women's Super League. Servette et YB s'imposent, pas Bâle

Women's Super LeagueServette et YB s'imposent, pas Bâle

Bâle a donc eu besoin des penalties pour écarter St-Gall 4-1. Les Rhénanes ont transformé leurs quatre penalties avec assurance. Battues 1-0 à l'aller, les Bâloises l'ont emporté 2-1 au retour pour envoyer le match en prolongation.

Le duel pourrait toutefois encore avoir une suite sur le plan juridique. En cause: une entrée en jeu bâloise peu avant la fin de la prolongation. Apparemment, la joueuse ne figurait pas sur la feuille de match officielle. Les St-Galloises ont déposé protêt sur le terrain après cet incident.

Les matches aller des demi-finales auront lieu entre le 8 et le 10 mai.

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