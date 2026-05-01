Servette Chênois, Zurich et Bâle se sont qualifiés pour les demi-finales des play-off de Women's Super League. Servette a dominé Aarau 4-0, Zurich a tenu le nul 0-0 face à GC et Bâle a gagné aux tirs au but.

L'attaquante de Servette, Anna Maria Therese Simonsson, célèbre son but après avoir ouvert le score (1-0). KEYSTONE

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Les Genevoises, qui avaient terminé la phase de qualification en tête, ont nettement remporté ce match retour. Magdalena Sobal a inscrit trois buts. Servette avait déjà gagné l'aller 2-1.

Les joueuses du FCZ ont elles aussi assuré leur qualification en conservant leur avance acquise à l’aller. Une semaine après leur victoire 2-0, un nul 0-0 vendredi soir a suffi pour poursuivre leur route. Finaliste des play-off l’an dernier, GC est donc déjà éliminé de la course au titre.

Bâle a donc eu besoin des penalties pour écarter St-Gall 4-1. Les Rhénanes ont transformé leurs quatre penalties avec assurance. Battues 1-0 à l'aller, les Bâloises l'ont emporté 2-1 au retour pour envoyer le match en prolongation.

Le duel pourrait toutefois encore avoir une suite sur le plan juridique. En cause: une entrée en jeu bâloise peu avant la fin de la prolongation. Apparemment, la joueuse ne figurait pas sur la feuille de match officielle. Les St-Galloises ont déposé protêt sur le terrain après cet incident.

Les matches aller des demi-finales auront lieu entre le 8 et le 10 mai.