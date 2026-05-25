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Women's Super League Servette se paie son adversaire fétiche et fait un pas vers le titre

ATS

25.5.2026 - 16:06

Servette Chênois a fait un premier pas vers le titre national lundi à Berne. Les Genevoises se sont imposées 2-1 sur la pelouse d'YB, en match aller de la finale des play-off de Women's Super League.

Malaurie Granges (YB) a semblé accuser le coup lors de la rencontre.
Malaurie Granges (YB) a semblé accuser le coup lors de la rencontre.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.05.2026, 16:06

25.05.2026, 16:34

Victorieuses de la Coupe de Suisse face à ce même adversaire en mars, les Servettiennes ont fait la différence grâce à un doublé de l'attaquante suédoise Therese Simonsson. La joueuse de 28 ans a frappé dès la 5e sur un coup-franc a priori anodin, mais dont la trajectoire a surpris la gardienne bernoise, avant de corser l'addition sur une frappe croisée imparable en deuxième période (69e).

Women's Super League. Une finale de rêve entre Servette Chênois et YB

Women's Super LeagueUne finale de rêve entre Servette Chênois et YB

La Suédoise a toutefois permis aux joueuses de la capitale de garder l'espoir en fin de match. Sa main largement décollée du corps a offert un penalty à YB, lequel a été parfaitement transformé par la Bosnienne Maja Jelcic (90e).

Sacré en 2021 et en 2024, Servette Chênois s'avance toutefois comme le favori du match retour, prévu vendredi au Stade de Genève (19h00). Les Bernoises devront quant à elles sortir le grand jeu pour renverser leur bête noire et remporter un 13e titre national.

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