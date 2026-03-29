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Coupe de Suisse féminine Petite finale, mais grande victoire pour Servette Chênois

ATS

29.3.2026 - 17:05

Servette Chênois a remporté la Coupe de Suisse à Winterthour. Les Genevoises ont battu les Young Boys 1-0 au terme d'une finale de petite qualité.

Les joueuses du Servette, avec Paula Serrano au centre, célèbrent le but de la victoire.
Les joueuses du Servette, avec Paula Serrano au centre, célèbrent le but de la victoire.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.03.2026, 17:05

29.03.2026, 17:06

C'est la troisième fois de son histoire que Servette Chênois remporte le trophée, après 2023 et 2024. Grandes favorites au vu de leur domination en championnat, les Genevoises ont certes assuré la victoire, mais elles n'ont pas livré un match inoubliable.

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Le but décisif est tombé à la 51e sur un coup franc repris de l'épaule (!) par Paula Serrano, qui voulait a priori faire une tête. A part un essai de Simonsson de peu à côté (64e), cela a été tout au niveau offensif pour l'équipe victorieuse.

Football. Servette Chênois rêve d'une saison parfaite

FootballServette Chênois rêve d'une saison parfaite

YB a dominé territorialement, surtout en première mi-temps. Les Bernoises n'ont été dangereuses que sur une frappe de Josten (36e). Après la pause, la même joueuse a tiré un corner directement sur la transversale (74e). La solide défense grenat a tenu jusqu'au bout pour s'assurer le trophée.

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