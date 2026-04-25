  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Women's Super League Servette et YB s'imposent, pas Bâle

ATS

26.4.2026 - 00:55

Lors du match aller des quarts de finale des play-off de Women's Super League, Servette et YB ont confirmé leur statut de favori en s'imposant à l'extérieur. Bâle s'est incliné 1-0 à St-Gall. Yael Aeberhard a inscrit le seul but de la rencontre à la 63e.

YB n'a pas failli face à Rapperswil-Jona (archives).
YB n'a pas failli face à Rapperswil-Jona (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.04.2026, 00:55

Le Servette Chênois, vainqueur de la Coupe et des qualifications, abordere le match retour avec un petit avantage. Les Genevoises ont rencontré plus de difficultés que prévu à Aarau et ne se sont imposées que 2-1. Un but d’Alketa Rama peu avant la fin permet aux Argoviennes de garder espoir. Il faudra cependant réussir un sacré exploit lors du match retour, car Servette n’a perdu aucun de ses neuf matches à domicile lors des qualifications.

L'actu du foot féminin. Servette Chênois sacré en Coupe et un sélectionneur séduit

L'actu du foot fémininServette Chênois sacré en Coupe et un sélectionneur séduit

YB n'a pas failli face à Rapperswil-Jona et s'est imposé 1-0 sur les bords du lac de Zurich. Maja Jelcic a mis le champion et finaliste de la Coupe sur la voie de la victoire peu avant la pause.

Les matches retour auront lieu vendredi et samedi 1er et 2 mai.

Les plus lus

Tout était prêt, mais la fête attendra encore un peu pour le FC Thoune
Jamais flashée, elle écope de 4 ans de prison pour excès de vitesse
«Personne ne sait qui est aux commandes» en Iran, dit Trump
Cadmium dans les flocons d'avoine: du poison au petit déjeuner?
Un vol Swiss évacué d'urgence à Dehli
Foule, grand soleil et piscine à mousse: Epesses a célébré les tracassets !