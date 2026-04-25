Lors du match aller des quarts de finale des play-off de Women's Super League, Servette et YB ont confirmé leur statut de favori en s'imposant à l'extérieur. Bâle s'est incliné 1-0 à St-Gall. Yael Aeberhard a inscrit le seul but de la rencontre à la 63e.

YB n'a pas failli face à Rapperswil-Jona (archives). KEYSTONE

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Le Servette Chênois, vainqueur de la Coupe et des qualifications, abordere le match retour avec un petit avantage. Les Genevoises ont rencontré plus de difficultés que prévu à Aarau et ne se sont imposées que 2-1. Un but d’Alketa Rama peu avant la fin permet aux Argoviennes de garder espoir. Il faudra cependant réussir un sacré exploit lors du match retour, car Servette n’a perdu aucun de ses neuf matches à domicile lors des qualifications.

YB n'a pas failli face à Rapperswil-Jona et s'est imposé 1-0 sur les bords du lac de Zurich. Maja Jelcic a mis le champion et finaliste de la Coupe sur la voie de la victoire peu avant la pause.

Les matches retour auront lieu vendredi et samedi 1er et 2 mai.