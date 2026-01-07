  1. Clients Privés
Football féminin Star de la Nati, Ramona Bachmann rentre en Suisse !

ATS

7.1.2026 - 19:02

La section féminine des Young Boys annonce l'arrivée d'un renfort de choix. L'attaquante internationale Ramona Bachmann (35 ans) a en effet signé un contrat portant jusqu'en 2028 avec les championnes de Suisse en titre.

Keystone-SDA

07.01.2026, 19:02

07.01.2026, 19:28

Désignée trois fois joueuse suisse de l'année, Ramona Bachmann est toujours en convalescence après sa déchirure ligamentaire subie lors du camp d'entraînement de la Suisse avant l'Euro à domicile. Le contrat la liant au club américain de Houston a été rompu en septembre.

Internationale à 153 reprises, Ramona Bachmann a inscrit 60 buts en équipe de Suisse. L'ancienne joueuse de Wolfsburg, Chelsea ou du Paris St-Germain devrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce printemps.

