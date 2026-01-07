La section féminine des Young Boys annonce l'arrivée d'un renfort de choix. L'attaquante internationale Ramona Bachmann (35 ans) a en effet signé un contrat portant jusqu'en 2028 avec les championnes de Suisse en titre.

✍️ 𝑯𝒆𝒓𝒛𝒍𝒊𝒄𝒉 𝒘𝒊𝒍𝒍𝒌𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏, 𝑹𝒂𝒎𝒐𝒏𝒂 😍

👉 https://t.co/fkulYGWm4T



Der BSC YB freut sich sehr, dass es gelungen ist, mit Ramona Bachmann ein Aushängeschild des Schweizer Frauenfussballs zu verpflichten. Die Stürmerin hat bei den YB Frauen einen Vertrag bis im… pic.twitter.com/k2oQT1g7Kg — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) January 7, 2026

Keystone-SDA ATS

Désignée trois fois joueuse suisse de l'année, Ramona Bachmann est toujours en convalescence après sa déchirure ligamentaire subie lors du camp d'entraînement de la Suisse avant l'Euro à domicile. Le contrat la liant au club américain de Houston a été rompu en septembre.

Internationale à 153 reprises, Ramona Bachmann a inscrit 60 buts en équipe de Suisse. L'ancienne joueuse de Wolfsburg, Chelsea ou du Paris St-Germain devrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce printemps.