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L'actu du foot féminin Svenja Fölmli s'illustre, Lydia Andrade aussi

ATS

4.5.2026 - 09:11

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Svenja Fölmli s'illustre, Lydia Andrade aussi – Gallery
Svenja Fölmli s'illustre, Lydia Andrade aussi – Gallery. Svenja Fölmli s'est illustrée ce week-end en Bundesliga

Svenja Fölmli s'est illustrée ce week-end en Bundesliga

Photo: ATS

Svenja Fölmli s'illustre, Lydia Andrade aussi – Gallery. Lydia Andrade a marqué avec Cologne ce week-end

Lydia Andrade a marqué avec Cologne ce week-end

Photo: ATS

Svenja Fölmli s'illustre, Lydia Andrade aussi – Gallery
Svenja Fölmli s'illustre, Lydia Andrade aussi – Gallery. Svenja Fölmli s'est illustrée ce week-end en Bundesliga

Svenja Fölmli s'est illustrée ce week-end en Bundesliga

Photo: ATS

Svenja Fölmli s'illustre, Lydia Andrade aussi – Gallery. Lydia Andrade a marqué avec Cologne ce week-end

Lydia Andrade a marqué avec Cologne ce week-end

Photo: ATS

Keystone-SDA

04.05.2026, 09:11

04.05.2026, 09:47

Women's Super League

DEMI-FINALES DES PLAY-OFF. La première demi-finale des play-off aura lieu dès vendredi. Au Letzigrund, les femmes du FCZ accueilleront Servette Chênois. Les Genevoises, vainqueures de la qualification, devraient être mises à rude épreuve à l'extérieur. En s'imposant nettement face à GC, les Zurichois ont affiché leurs ambitions. Les deux rencontres disputées lors de la saison régulière se sont toutefois soldées par une victoire de Servette, qui disputera le match retour à l'extérieur.

Dans la deuxième demi-finale, YB doit affronter Bâle, qui a sorti Rapperswil-Jona. Ceci à condition que l’ASF ne sanctionne pas le FCB pour avoir fait entrer une joueuse qui ne figurait pas sur la feuille de match. Après la réclamation déposée samedi par Rappi, le club a jusqu’à lundi midi pour prendre position. Quoi qu’il en soit, les championnes en titre bernoises veulent franchir une nouvelle étape vers la défense de leur titre lors du match aller et se mettre en bonne position grâce à une victoire.

Les Suissesses à l'étranger

ANGLETERRE. Alisha Lehmann s’est inclinée avec Leicester City face à Chelsea. Lors de cette défaite 3-1, Lehmann, entrée en jeu à la 55e minute, n’a pas pu s'illustrer. Du côté de Chelsea, Livia Peng a retrouvé sa place dans les cages après neuf matches de championnat sans jouer. Grâce à cette victoire, les championnes en titre, qui occupent actuellement la deuxième place du championnat, disputeront la Ligue des champions la saison prochaine.

ALLEMAGNE. Lors de la victoire 3-0 du FC Cologne contre le Werder Brême, Lydia Andrade a ouvert le score à la 20e minute pour Cologne. L'attaquante de 27 ans a ainsi marqué pour la deuxième fois en deux matches. Le SC Fribourg s’est également imposé. Face à Carl Zeiss Jena, le club, qui comptait deux Suissesses dans son onze de départ, s’est imposé 5-1. Svenja Fölmli a inscrit le premier et le dernier but de la rencontre, aux 1re et 87e minutes. Alena Bienz a joué pendant 56 minutes.

PAYS-BAS. Riola Xhemaili a délivré la passe décisive pour le 2-0 lors de la victoire 2-1 du PSV Eindhoven contre HERA United, après avoir déjà fait une passe décisive la semaine précédente. Avant les deux dernières journées, le club de la Soleuroise continue de mener le classement devant l’Ajax Amsterdam. Quatre points séparent les deux clubs.

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