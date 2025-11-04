  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Equipe de Suisse féminine Qui est Navarro, l’homme qui veut insuffler l’esprit du Barça à la Nati ?

ATS

4.11.2025 - 20:30

Un jour après avoir annoncé la fin de sa collaboration avec Pia Sundhage, l'Association suisse de football (ASF) a nommé mardi l'Espagnol Rafel Navarro à la tête de la sélection féminine. L'ancien entraîneur adjoint du FC Barcelone Femeni veut insuffler une part de la philosophie «blaugrana» au sein de l'équipe de Suisse.

Rafal Navarro : «Un projet avec un grand futur et de très bonnes joueuses»

Rafal Navarro : «Un projet avec un grand futur et de très bonnes joueuses»

Un jour après avoir annoncé la fin de sa collaboration avec Pia Sundhage, l'Association suisse de football (ASF) a nommé mardi l'Espagnol Rafel Navarro à la tête de la sélection féminine. L'ancien entraîneur adjoint du FC Barcelone Femeni veut insuffler une part de la philosophie «blaugrana» au sein de l'équipe de Suisse.

04.11.2025

Keystone-SDA

04.11.2025, 20:30

Tout est allé très vite après la victoire des Suissesses en Ecosse mardi 28 octobre (4-3). Six jours plus tard, l'ASF a annoncé la résiliation du contrat de Pia Sundhage, avant de nommer son successeur et de le présenter aux médias mardi à Muri, près de Berne.

Equipe de Suisse féminine. «Je suis surprise» - Clap de fin entre Pia Sundhage et la Nati !

Equipe de Suisse féminine«Je suis surprise» - Clap de fin entre Pia Sundhage et la Nati !

Dimanche, Rafel Navarro officiait encore sur le banc du FC Barcelone. Mais le Catalan de 39 ans n'a pas hésité une seconde lorsque Johan Djourou, le nouveau directeur technique des équipes nationales féminines, l'a appelé pour savoir s'il était intéressé par le poste. Ni lorsqu'il a fallu apposer sa signature sur le contrat de quatre ans offert par l'ASF.

Un novice qui a tout gagné

«J'ai été assistant pendant de nombreuses années, mais je sais que je suis prêt pour la prochaine étape», a assuré Navarro mardi devant la presse. Le technicien ibérique vivra en Suisse sa première expérience en tant qu'entraîneur principal, lui qui a contribué à faire du Barça la référence européenne en matière de football féminin.

Equipe de Suisse féminine. Le successeur de Pia Sundhage est déjà connu !

Equipe de Suisse féminineLe successeur de Pia Sundhage est déjà connu !

En six ans, Barcelone a remporté trois fois la Ligue des champions, six fois le Championnat espagnol, et cinq Coupes d'Espagnes. «Avec Rafel Navarro, nous avons engagé un entraîneur doté d'une grande expérience internationale et d'une compréhension claire du développement moderne du jeu», s'est réjoui le président de l'ASF Peter Knäbel.

Rafel Navarro retrouvera en Suisse deux joueuses qu'il connaît bien: Ana-Maria Crnogorcevic, qui a évolué au Barça de 2019 à 2023, et surtout Sydney Schertenleib, qui a rejoint la Catalogne en 2024. «J'aime beaucoup cette équipe remplie de jeunes joueuses talentueuses», a déclaré le successeur de Pia Sundhage.

Objectif Brésil 2027

Avant de questionner le nouveau sélectionneur, les journalistes présents mardi à Berne ont interrogé les responsables de l'ASF sur les raisons derrière la fin de la collaboration avec Sundhage. La Suédoise avait publiquement exprimé son souhait d'aller jusqu'au bout de son contrat, qui expirait en décembre.

Ecosse - Suisse. La dernière danse de Pia Sundhage avec la Nati ?

Ecosse - SuisseLa dernière danse de Pia Sundhage avec la Nati ?

«Nous voulions avancer rapidement vers l'avenir et surtout profiter du dernier rassemblement de l'année pour faire connaissance avec le nouveau sélectionneur», a expliqué Marion Daube, la directrice du football féminin à l'ASF. «La prochaine Coupe du monde approche à grands pas et la qualification ne sera pas facile après notre relégation en Ligue des nations», a-t-elle ajouté.

Le chemin vers le Brésil s'annonce en effet périlleux pour la Suisse, qui affrontera l'Irlande du Nord, la Turquie et Malte dans son groupe de qualification. Pour se qualifier, elle devra éviter la dernière place avant de franchir deux tours de barrages.

«Amener des idées du Barça»

Il s'agira donc de la première mission de Rafel Navarro, qui disposera de deux matches amicaux fin novembre pour faire connaissance avec son équipe avant le début des qualifications. Le Catalan veut rapidement instaurer sa philosophie de jeu, qui devrait naturellement s'inspirer de celle du Barça.

«Je veux une équipe offensive, qui progresse avec le ballon, qui construit le jeu depuis l'arrière avec des passes courtes», a souligné Navarro, très excité à l'idée de parler de sa vision du football. L'ancien stratège barcelonais est toutefois bien conscient qu'il débarque dans un nouvel environnement. «Je ne veux pas jouer comme le Barça, mais je veux amener ici des idées du Barça», a-t-il conclu.

Peter Knäbel : «On attend de Rafel Navarro qu'il développe nos talents»

Peter Knäbel : «On attend de Rafel Navarro qu'il développe nos talents»

Au micro de blue Sport, le président de l'Association suisse de football (ASF) explique les raisons qui ont motivé la nomination de Rafel Navarro au poste de sélectionneur de l'équipe de Suisse féminine.

04.11.2025

Les plus lus

Comment Trump se vautre dans le luxe alors que des millions de personnes sont menacées par la famine
Suivez les chocs Liverpool - Real Madrid et PSG - Bayern en direct
Aux Etats-Unis, record en vue pour la paralysie budgétaire
Attaque à la voiture-bélier à Bâle - des malfaiteurs s'écrasent avec une BMW dans une bijouterie
Cadavre retrouvé en Franche-Comté: la victime pourrait être suisse
Des escrocs téléphoniques se font passer pour le chef de la police criminelle de Lucerne