Un jour après avoir annoncé la fin de sa collaboration avec Pia Sundhage, l'Association suisse de football (ASF) a nommé mardi l'Espagnol Rafel Navarro à la tête de la sélection féminine. L'ancien entraîneur adjoint du FC Barcelone Femeni veut insuffler une part de la philosophie «blaugrana» au sein de l'équipe de Suisse.

Keystone-SDA ATS

Tout est allé très vite après la victoire des Suissesses en Ecosse mardi 28 octobre (4-3). Six jours plus tard, l'ASF a annoncé la résiliation du contrat de Pia Sundhage, avant de nommer son successeur et de le présenter aux médias mardi à Muri, près de Berne.

Dimanche, Rafel Navarro officiait encore sur le banc du FC Barcelone. Mais le Catalan de 39 ans n'a pas hésité une seconde lorsque Johan Djourou, le nouveau directeur technique des équipes nationales féminines, l'a appelé pour savoir s'il était intéressé par le poste. Ni lorsqu'il a fallu apposer sa signature sur le contrat de quatre ans offert par l'ASF.

Un novice qui a tout gagné

«J'ai été assistant pendant de nombreuses années, mais je sais que je suis prêt pour la prochaine étape», a assuré Navarro mardi devant la presse. Le technicien ibérique vivra en Suisse sa première expérience en tant qu'entraîneur principal, lui qui a contribué à faire du Barça la référence européenne en matière de football féminin.

En six ans, Barcelone a remporté trois fois la Ligue des champions, six fois le Championnat espagnol, et cinq Coupes d'Espagnes. «Avec Rafel Navarro, nous avons engagé un entraîneur doté d'une grande expérience internationale et d'une compréhension claire du développement moderne du jeu», s'est réjoui le président de l'ASF Peter Knäbel.

Rafel Navarro retrouvera en Suisse deux joueuses qu'il connaît bien: Ana-Maria Crnogorcevic, qui a évolué au Barça de 2019 à 2023, et surtout Sydney Schertenleib, qui a rejoint la Catalogne en 2024. «J'aime beaucoup cette équipe remplie de jeunes joueuses talentueuses», a déclaré le successeur de Pia Sundhage.

Objectif Brésil 2027

Avant de questionner le nouveau sélectionneur, les journalistes présents mardi à Berne ont interrogé les responsables de l'ASF sur les raisons derrière la fin de la collaboration avec Sundhage. La Suédoise avait publiquement exprimé son souhait d'aller jusqu'au bout de son contrat, qui expirait en décembre.

«Nous voulions avancer rapidement vers l'avenir et surtout profiter du dernier rassemblement de l'année pour faire connaissance avec le nouveau sélectionneur», a expliqué Marion Daube, la directrice du football féminin à l'ASF. «La prochaine Coupe du monde approche à grands pas et la qualification ne sera pas facile après notre relégation en Ligue des nations», a-t-elle ajouté.

Le chemin vers le Brésil s'annonce en effet périlleux pour la Suisse, qui affrontera l'Irlande du Nord, la Turquie et Malte dans son groupe de qualification. Pour se qualifier, elle devra éviter la dernière place avant de franchir deux tours de barrages.

«Amener des idées du Barça»

Il s'agira donc de la première mission de Rafel Navarro, qui disposera de deux matches amicaux fin novembre pour faire connaissance avec son équipe avant le début des qualifications. Le Catalan veut rapidement instaurer sa philosophie de jeu, qui devrait naturellement s'inspirer de celle du Barça.

«Je veux une équipe offensive, qui progresse avec le ballon, qui construit le jeu depuis l'arrière avec des passes courtes», a souligné Navarro, très excité à l'idée de parler de sa vision du football. L'ancien stratège barcelonais est toutefois bien conscient qu'il débarque dans un nouvel environnement. «Je ne veux pas jouer comme le Barça, mais je veux amener ici des idées du Barça», a-t-il conclu.