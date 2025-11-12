  1. Clients Privés
Equipe de Suisse féminine Un deuxième match amical face au Pays de Galles

ATS

12.11.2025 - 11:47

Le programme automnal de l'équipe de Suisse dames est connu. Les Suissesses affronteront le Pays de Galles le 2 décembre à Jerez, où elles se seront mesurées à la Belgique le 28 novembre. La sélection du nouveau coach Rafel Navarro entamera son camp d'entraînement en Espagne le 24 novembre.

La Suisse de Rafel Navarro affrontera le Pays de Galles début décembre à Jerez
La Suisse de Rafel Navarro affrontera le Pays de Galles début décembre à Jerez
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.11.2025, 11:47

12.11.2025, 11:52

L'équipe de Suisse dames garde d'excellents souvenirs de son dernier affrontement face au Pays de Galles. En octobre 2022 au Letzigrund de Zurich, les Suissesses avaient décroché leur ticket pour le Mondial 2023 en battant les Galloises en barrage grâce à un but de dernière minute de Fabienne Humm.

Ces deux matches amicaux face à la Belgique et au Pays de Galles auront une importance toute particulière. Ils permettront à Rafel Navarro d'en savoir plus sur ses joueuses et d'imposer rapidement sa patte, alors que les éliminatoires de la Coupe du monde 2027 démarreront en mars prochain déjà.

Equipe de Suisse féminine. Rafel Navarro fera ses débuts contre la Belgique... chez lui !

Equipe de Suisse féminineRafel Navarro fera ses débuts contre la Belgique... chez lui !

