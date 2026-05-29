Servette Chênois a signé le doublé attendu. Après leur succès en Coupe de Suisse, les Genevoises ont cueilli un troisième titre national.

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Elles l’ont fait, les Servettiennes dominent YB en finale des playoffs et sont sacrées 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑺𝒖𝒊𝒔𝒔𝒆 pour la 3️⃣ème fois de leur histoire 😍✨#NotreVilleNotreTitre pic.twitter.com/vxiwLa1LGE — Servette FCCF (@ServetteFCCF) May 29, 2026

Keystone-SDA ATS

Elles ont très aisément remporté la finale des play-off face aux Young Boys, qui étaient déjà leur adversaire en finale de la Coupe de Suisse. Victorieuse 2-1 lundi au Wankdorf, elles se sont imposées 2-0 à la Praille devant 5800 spectateurs. Elles ont forcé la décision très vite avec des réussites de la Polonaise Magdalena Sobal à la 3e et de l’Espagnole Paula Serrano à la 18e.

Malgré les trois changements apportés à la pause et le passage à une défense à trois, les Young Boys ne sont pas parvenus à revenir dans le match. Les Bernoises ont eu tout le loisir de mesurer la supériorité écrasante de Servette Chênois qu’elles n’ont plus battu depuis... 2019, soit une série de 22 matches sans la moindre victoire.

Eliminé l’an dernier en quart de finale par les Grasshoppers, Servette Chênois a su parfaitement rebondir cette saison. Les Genevoises ont tout simplement gagné 27 des 30 matches qu’elles ont disputés.