Qui des joueuses d'YB ou de Servette Chênois seront sacrées championnes de Suisse? Les deux meilleures équipes de la Women's Super League s'affrontent lundi et vendredi en finale des play-off.

La finale de la Women’s Super League oppose YB à Servette Chênois. IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA ATS

Les Bernoises, championnes en titre, défient la meilleure équipe de la saison. Les Genevoises sont sorties vainqueures de la phase qualificative en n'ayant perdu qu'un seul match sur l'ensemble de l'exercice, contre Bâle. En demi-finale, Servette Chênois a dominé le FC Zurich 6-0 sur l'ensemble des deux matches. De son côté, YB s'est également qualifié avec autorité en battant Saint-Gall 4-1.

Voir les deux meilleures équipes de Suisse venir de Berne et Genève n'a rien de surprenant. Ces deux formations s'étaient déjà retrouvées en finale de la Coupe de Suisse. Un succès étriqué 1-0 avait alors offert le trophée à Servette.

Servette, la bête noire d'YB

En ce lundi de Pentecôte (14h00 à Berne), YB pourrait faire un premier pas vers une revanche. «Depuis presque quatre ans, je réfléchis à la manière de battre Genève. Ce serait le meilleur moment pour montrer que nous en sommes capables», a déclaré l'entraîneuse Imke Wübbenhorst juste après la qualification pour la finale.

Wübbenhorst faisait ainsi déjà allusion à une statistique que les Bernoises préféreraient sans doute ignorer. YB n'a plus battu Servette depuis 21 matches. Et en remontant davantage, le constat est encore plus sombre: depuis la montée de Servette en première division en 2018, les deux équipes se sont affrontées à 26 reprises toutes compétitions confondues. YB ne s'est imposé qu'une seule fois, en août 2019. En plus des 20 victoires servettiennes, dont une en Coupe aux tirs au but, on compte cinq matches nuls.

Pas de quoi s'inquiéter, estiment toutefois les Bernoises. «Nous avons un compte à régler avec cette équipe», affirme Giulia Schlupp sur la chaîne YouTube du club. Et une chose est claire: YB n'a pas à se cacher. Sa nouvelle qualification pour la finale constitue déjà un succès, surtout si l'on considère que plusieurs joueuses cadres, dont l'internationale suisse Iman Beney, ont quitté le club l'été dernier.

«Nous voulons jouer pour des titres»

«Rien n'est plus éphémère dans le football que le succès», déclarait Wübbenhorst au début de la saison. Mais la technicienne allemande avait aussi donné le ton en juillet dernier: «Nous restons YB et nous voulons jouer pour des titres.»

Et GC a déjà montré, en éliminant Servette en quart de finale des play-off l'an dernier, que les Genevoises peuvent vaciller. Le match aller de lundi dira si YB est capable d'en faire autant au Wankdorf et de prendre l'avantage avant le retour prévu le 29 mai.