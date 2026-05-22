  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Women's Super League Une finale de rêve entre Servette Chênois et YB

ATS

22.5.2026 - 13:55

Qui des joueuses d'YB ou de Servette Chênois seront sacrées championnes de Suisse? Les deux meilleures équipes de la Women's Super League s'affrontent lundi et vendredi en finale des play-off.

La finale de la Women’s Super League oppose YB à Servette Chênois.
La finale de la Women’s Super League oppose YB à Servette Chênois.
IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA

22.05.2026, 13:55

Les Bernoises, championnes en titre, défient la meilleure équipe de la saison. Les Genevoises sont sorties vainqueures de la phase qualificative en n'ayant perdu qu'un seul match sur l'ensemble de l'exercice, contre Bâle. En demi-finale, Servette Chênois a dominé le FC Zurich 6-0 sur l'ensemble des deux matches. De son côté, YB s'est également qualifié avec autorité en battant Saint-Gall 4-1.

Voir les deux meilleures équipes de Suisse venir de Berne et Genève n'a rien de surprenant. Ces deux formations s'étaient déjà retrouvées en finale de la Coupe de Suisse. Un succès étriqué 1-0 avait alors offert le trophée à Servette.

Servette, la bête noire d'YB

En ce lundi de Pentecôte (14h00 à Berne), YB pourrait faire un premier pas vers une revanche. «Depuis presque quatre ans, je réfléchis à la manière de battre Genève. Ce serait le meilleur moment pour montrer que nous en sommes capables», a déclaré l'entraîneuse Imke Wübbenhorst juste après la qualification pour la finale.

Wübbenhorst faisait ainsi déjà allusion à une statistique que les Bernoises préféreraient sans doute ignorer. YB n'a plus battu Servette depuis 21 matches. Et en remontant davantage, le constat est encore plus sombre: depuis la montée de Servette en première division en 2018, les deux équipes se sont affrontées à 26 reprises toutes compétitions confondues. YB ne s'est imposé qu'une seule fois, en août 2019. En plus des 20 victoires servettiennes, dont une en Coupe aux tirs au but, on compte cinq matches nuls.

Pas de quoi s'inquiéter, estiment toutefois les Bernoises. «Nous avons un compte à régler avec cette équipe», affirme Giulia Schlupp sur la chaîne YouTube du club. Et une chose est claire: YB n'a pas à se cacher. Sa nouvelle qualification pour la finale constitue déjà un succès, surtout si l'on considère que plusieurs joueuses cadres, dont l'internationale suisse Iman Beney, ont quitté le club l'été dernier.

«Nous voulons jouer pour des titres»

«Rien n'est plus éphémère dans le football que le succès», déclarait Wübbenhorst au début de la saison. Mais la technicienne allemande avait aussi donné le ton en juillet dernier: «Nous restons YB et nous voulons jouer pour des titres.»

Et GC a déjà montré, en éliminant Servette en quart de finale des play-off l'an dernier, que les Genevoises peuvent vaciller. Le match aller de lundi dira si YB est capable d'en faire autant au Wankdorf et de prendre l'avantage avant le retour prévu le 29 mai.

Les plus lus

Tollé autour d’un jeu vidéo sur l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions»
Grosse opération de police dans les trains du Nord vaudois
Comment Kiev a retourné la guerre en sa faveur
Au procès Yoda, à Marseille, la «peur des représailles» verrouille les débats
Il s'évanouit en apprenant qu'il est sélectionné pour le Mondial !
«Pipi gate» : la folle affaire qui secoue le Giro !