Equipe de Suisse féminine Les Suissesses en quête d’une nouvelle identité de jeu

ATS

1.12.2025 - 17:30

L'équipe de Suisse dames disputera son dernier match de l'année mardi à Jerez face au Pays de Galles. Après la défaite contre la Belgique, elle se doit d'offrir une première victoire à son nouvel entraîneur Rafael Navarro.

L'entraîneur suisse Rafel Navarro donne ses consignes lors du match amical face à  la Belgique.
L'entraîneur suisse Rafel Navarro donne ses consignes lors du match amical face à  la Belgique.
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.12.2025, 17:30

Ce n'était pas encore le football que le technicien espagnol a en tête. Vendredi soir, ses joueuses ont manqué de force de frappe et d'idées en attaque. En défense, elles se sont montrées trop vulnérables. Le résultat est une défaite 2-1 contre la Belgique pour les débuts du nouveau sélectionneur.

Football féminin. Une première amère pour Rafel Navarro avec la Nati

Football fémininUne première amère pour Rafel Navarro avec la Nati

Il n'est guère surprenant que la philosophie de jeu de Navarro ne soit pas encore implémentée dans l'équipe de Suisse. Le temps dont il dispose lors de ce premier rassemblement sous sa direction est trop court. Et pourtant, dans certaines séquences et surtout dans l'orientation de l'équipe, on a pu voir ce que le Catalan de 39 ans prône: possession de balle, domination, football offensif.

Le style du Barça fait son chemin

A Barcelone, Navarro a travaillé ces six dernières années avec quelques-unes des meilleures joueuses du monde, parmi lesquelles Aitana Bonmati et Alexia Putellas. En tant qu'entraîneur assistant, il a également encadré Ana-Maria Crnogorcevic et, plus récemment, Sydney Schertenleib.

Equipe de Suisse féminine. Qui est Navarro, l’homme qui veut insuffler l’esprit du Barça à la Nati ?

Equipe de Suisse féminineQui est Navarro, l’homme qui veut insuffler l’esprit du Barça à la Nati ?

«Il vit le football. Ses exercices sont amusants», a d'ailleurs déclaré Crnogorcevic lors d'un rendez-vous avec les médias. Riola Xhemaili, qui a parfois eu du mal sous l'ère Pia Sundhage, parle d'une «philosophie de jeu différente de celle que nous avions auparavant».

Sundhage accordait beaucoup d'importance à la discipline et à la stabilité défensive, Navarro est un adepte du football offensif. Ce dernier point est bien accueilli par les joueuses: «Il veut faire beaucoup de choses avec le ballon, il cherche toujours des solutions. C'est cool», dit par exemple Géraldine Reuteler.

Des jours difficiles pour Navarro

Ces derniers jours, ce n'est toutefois pas Navarro qui a dirigé les séances, mais son adjoint – et coach physique – Norbert Callau: une urgence familiale a contraint Rafael Navarro à partir directement après le match de vendredi soir et à ne rejoindre l'équipe que lundi après-midi. Ce ne sont donc pas des conditions idéales pour préparer le deuxième test sous la houlette du nouvel entraîneur principal.

Equipe de Suisse féminine. Un deuxième match amical face au Pays de Galles

Equipe de Suisse féminineUn deuxième match amical face au Pays de Galles

L'adversaire de mardi est le Pays de Galles, qui n'a pas inscrit le moindre point l'été dernier lors de l'Euro en Suisse (certes dans le «groupe de la mort» avec l'Angleterre, future championne d'Europe, la France et les Pays-Bas). En sept confrontations avec les Galloises, les Suissesses n'ont jamais connu la défaite.

Un match amical en décembre peut paraître insignifiant en cette année de championnat d'Europe à domicile et compte tenu des circonstances entourant Navarro, comme le montre l'horaire du match (12h00). Mais dans la perspective des qualifications pour la Coupe du monde qui débuteront en mars, ce match est plus important que ne le suggère le contexte.

Rafal Navarro : «Un projet avec un grand futur et de très bonnes joueuses»

Rafal Navarro : «Un projet avec un grand futur et de très bonnes joueuses»

Un jour après avoir annoncé la fin de sa collaboration avec Pia Sundhage, l'Association suisse de football (ASF) a nommé mardi l'Espagnol Rafel Navarro à la tête de la sélection féminine. L'ancien entraîneur adjoint du FC Barcelone Femeni veut insuffler une part de la philosophie «blaugrana» au sein de l'équipe de Suisse.

04.11.2025

