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Equipe de Suisse dames Une néophyte, deux «revenantes» et une grande absente

ATS

26.5.2026 - 13:53

Le sélectionneur Rafel Navarro a dévoilé mardi la composition de l'équipe de Suisse dames pour les prochains matches de qualification pour la Coupe du monde 2027. Alors que Lourdes Romero fait ses débuts, Ella Touon et Lydia Andrade font leur retour.

Keystone-SDA

26.05.2026, 13:53

26.05.2026, 14:24

Pour les deux derniers matches de la première phase des qualifications pour la Coupe du monde, Rafael Navarro mise principalement sur des joueuses confirmées. La plus grande surprise vient de Lourdes Romero, qui a été sélectionnée pour la première fois comme gardienne au côté de Livia Peng et Elvira Herzog.

«Lourdes a très bien joué ces derniers temps», a souligné le technicien espagnol mardi en conférende de presse. La gardienne du FC Nuremberg mérite donc d’être sélectionnée pour la première fois, a-t-il estimé.

Outre Romero, deux autres changements sont à noter. Ella Touon et Lydia Andrade font leur retour dans l'équipe – là encore, leurs performances en club ont été déterminantes pour leur sélection. «Pour nous, l'idéal est de voir les joueuses s'entraîner avec nous afin de pouvoir évaluer leur niveau», explique Navarro.

Sans Lehmann ni Fölmli

Alisha Lehmann est la grande absente de la sélection. L'attaquante, qui vient d'être reléguée en Angleterre avec Leicester City, manquera le stage de préparation pour cause de blessure. Svenja Fölmli n'a pas non plus été sélectionnée, pour la même raison.

Dans le cadre de ce rassemblement, l’équipe de Suisse affrontera Malte le 5 juin à Lugano – pour l’inauguration du nouveau stade – puis l’Irlande du Nord à l’extérieur quatre jours plus tard. «Notre objectif premier est de remporter ces deux matches» explique encore Rafel Navarro. Une victoire à Lugano suffirait déjà à la Suisse pour s’assurer la première place du groupe, et la remontée en Ligue A de la Ligue des Nations qui va de pair.

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