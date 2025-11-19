  1. Clients Privés
Equipe de Suisse féminine Une première sélection sans surprise pour Rafel Navarro

ATS

19.11.2025 - 11:49

Rafel Navarro fait appel à des joueuses qui ont fait leurs preuves pour sa première liste en tant que sélectionneur de l'équipe de Suisse. Le nouveau coach national ne procède qu'à peu de changement par rapport à la dernière sélection de Pia Sundhage fin octobre.

Keystone-SDA

19.11.2025, 11:49

19.11.2025, 11:56

Pour le dernier camp de l'année et le premier de l'ère Rafel Navarro, Eseosa Aigbogun, Laia Ballesté et Svenja Fölmli font leur retour dans le cadre national à la place de Lia Kamber, Leela Egli et Julia Stierli, blessée. Elvira Herzog est également de retour après une blessure à la hanche.

L'expérience est primordiale

Il est important pour lui de créer la meilleure équipe possible, d'avoir suffisamment de diversité à chaque position, a-t-il expliqué pour justifier ces quelques changements. «Je cherche à constituer une équipe équilibrée, avec des joueuses qui puissent contribuer à mon style de jeu», a-t-il lâché.

Lors de la conférence de presse pour l'annonce de la sélection, il avait souligné à plusieurs reprises l'importance de l'expérience dans l'équipe. Aigbogun, une joueuse qui n'était que rarement prise en compte sous Pia Sundhage, compte ainsi déjà 99 sélections.

Equipe de Suisse féminine. Qui est Navarro, l’homme qui veut insuffler l’esprit du Barça à la Nati ?

Equipe de Suisse féminineQui est Navarro, l’homme qui veut insuffler l’esprit du Barça à la Nati ?

Depuis qu'il a signé son contrat il y a deux semaines, Rafael Navarro a également été en contact avec la capitaine Lia Wälti: «Je pense que Lia, en tant que capitaine, peut beaucoup m'aider. Bien sûr, c'est moi qui prends les décisions à la fin, mais au début, il est important pour moi de connaître son avis», a souligné l'Espagnol.

Lia Wälti, qui a dû être remplacée ce week-end en championnat d'Italie, n'est pas gravement blessée: «Nous sommes en contact avec son club, la Juventus de Turin, et il semble qu'elle puisse également entrer en jeu.»

Un nouveau coach athlétique

Le dernier camp de l'année débutera lundi prochain, lorsque les joueuses s'envoleront pour Jerez en Espagne, afin de s'entraîner pendant une bonne semaine. «Je me réjouis beaucoup de pouvoir enfin faire la connaissance des joueuses», a déclaré Rafael Navarro.

Equipe de Suisse féminine. Rafel Navarro fera ses débuts contre la Belgique... chez lui !

Equipe de Suisse féminineRafel Navarro fera ses débuts contre la Belgique... chez lui !

En Espagne, l'équipe nationale s'entraînera également avec un nouveau coach athlétique: Norbert Callau Arbo reprendra les fonctions de Michel Kohler, qui quitte l'équipe à sa demande. Navarro connaît Callau Arbo pour l'avoir côtoyé au FC Barcelone. Alors que Navarro était coach assistant des femmes, Callau Arbo travaillait pour la deuxième équipe des hommes.

En revanche, le poste de coach assistant n'est pas encore pourvu. Une décision à ce sujet sera prise après les matchs internationaux contre la Belgique le 28 novembre et contre le Pays de Galles le 2 décembre.

La sélection suisse

  • Gardiennes (3): Nadine Böhi (Union Berlin), Elvira Herzog (Leipzig), Livia Peng (Chelsea).
  • Défenseuses (7): Eseosa Aigbogun (RC Strasbourg), Laia Ballesté (Espanyol Barcelone), Viola Calligaris (Juventus Turin), Ana-Maria Crnogorcevic (Seattle Reign), Noemi Ivelj (Eintracht Francfort), Noelle Maritz (Aston Villa), Nadine Riesen (Eintracht Francfort).
  • Milieux et attaquantes (13): Iman Beney (Manchester City), Aurélie Csillag (SC Freiburg), Svenja Fölmli (SC Freiburg), Alisha Lehmann (Côme), Alayah Pilgrim (AS Rome), Géraldine Reuteler (Eintracht Francfort), Sydney Schertenleib (FC Barcelone), Coumba Sow (FC Bâle), Meriame Terchoun (Dijon), Smilla Vallotto (Wolfsbourg), Lia Wälti (Juventus Turin), Leila Wandeler (West Ham), Riola Xhemaili (PSV Eindhoven).
