Grâce à Smilla Vallotto, Wolfsburg est en finale de la Coupe d'Allemagne. Lors de la demi-finale contre Carl Zeiss Jena, l'internationale genevoise a transformé le dernier penalty décisif pour un succès 5-4.

Finale! 🐺🔥



Wir gewinnen mit 5:4 im Elfmeterschießen in Jena und ziehen ins DFB-Pokalfinale ein! 💚🤍



Großer Respekt an Jena für diesen Pokalfight! 👏 pic.twitter.com/G9Q6sqkRoS — VfL Wolfsburg Frauen (@VfL_Frauen) April 5, 2026

Keystone-SDA ATS

Comme le score était toujours de 0-0 après 120 minutes, la décision a dû se faire aux tirs au but. Alors que la Suissesse Elena Mühlemann a disputé l'intégralité des 120 minutes avec Iéna, Smilla Vallotto n'est entrée en jeu pour Wolfsburg qu'à la 106e.

Lors de la séance de tirs au but, Mühlemann a marqué avec assurance. Vallotto s’est elle présentée comme sixième tireuse et a gardé son sang-froid pour marquer le 5-4 final et assurer à son équipe le ticket pour la finale.

Une finale qui se déroulera le 14 mai à Cologne, le VfL Wolfsburg affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale entre le Bayern Munich et Essen.