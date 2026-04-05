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Football féminin Vallotto envoie Wolfsburg en finale de la Coupe d'Allemagne !

ATS

5.4.2026 - 20:28

Grâce à Smilla Vallotto, Wolfsburg est en finale de la Coupe d'Allemagne. Lors de la demi-finale contre Carl Zeiss Jena, l'internationale genevoise a transformé le dernier penalty décisif pour un succès 5-4.

Keystone-SDA

05.04.2026, 20:28

Comme le score était toujours de 0-0 après 120 minutes, la décision a dû se faire aux tirs au but. Alors que la Suissesse Elena Mühlemann a disputé l'intégralité des 120 minutes avec Iéna, Smilla Vallotto n'est entrée en jeu pour Wolfsburg qu'à la 106e.

Lors de la séance de tirs au but, Mühlemann a marqué avec assurance. Vallotto s’est elle présentée comme sixième tireuse et a gardé son sang-froid pour marquer le 5-4 final et assurer à son équipe le ticket pour la finale.

Une finale qui se déroulera le 14 mai à Cologne, le VfL Wolfsburg affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale entre le Bayern Munich et Essen.

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