  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

L'actu du foot féminin Week-end cauchemar pour les gardiennes suisses de Bundesliga

ATS

20.10.2025 - 11:44

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Elvira Herzog (en bleu) a vécu un sale week-end sous les couleurs du RB Leipzig.
Elvira Herzog (en bleu) a vécu un sale week-end sous les couleurs du RB Leipzig.
IMAGO/Nordphoto

Keystone-SDA

20.10.2025, 11:44

20.10.2025, 12:00

Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE. Le deuxième qui reçoit le premier, on ne pouvait pas rêver mieux comme match au sommet. La partie a tenu ses promesses. Servette Chênois a confirmé sa domination en s'imposant 3-2 à Zurich face à Grasshopper. Les Sauterelles ont mené deux fois, mais les Genevoises ont chaque fois égalisé avant de l'emporter au bout des arrêts de jeu grâce à une tête de Lumbardha Misini.

LE BUT DE LA JOURNEE. Le 1-1 inscrit par Therese Simonsson pour Servette Chênois au terme d'une magnifique action collective a ravi les observateurs. Tout a été superbe, de l'origine – une talonnade de Misini – à la conclusion.

SITUATION AU CLASSEMENT. Servette Chênois reste la seule équipe invaincue après huit matches. Son avance sur GC se monte désormais à six points. Saint-Gall accuse sept longueurs de retard alors que Bâle et les Young Boys sont à huit points de la tête.

LA SUITE. Le championnat sera en pause lors des deux prochaines semaines, réservées aux équipes nationales. La Suisse disputera ses deux premières rencontres – amicales – depuis l'Euro. Elle recevra le Canada vendredi à Lucerne avant d'aller affronter l'Ecosse à Dunfermline mardi prochain. La Women's Super League reprendra ses droits le 1er novembre.

Les Suissesses à l'étranger

ALLEMAGNE. Le SC Fribourg et sa délégation suisse ont subi un revers étonnant 3-2 à Nuremberg, malgré le deuxième but de la saison de la jeune Leela Egli (18 ans). Mauvaise journée pour Elvira Herzog dans le but de Leipzig: elle a été battue à cinq reprises et s'est blessée en prime face à Union Berlin. La gardienne a dû déclarer forfait pour le rassemblement de l'équipe de Suisse. Irina Fuchs (Cologne) a été appelée à sa place: elle aussi a encaissé cinq buts ce week-end, face au leader Bayern Munich.

ITALIE. La Juventus a fêté son premier succès de la saison lors de la 3e journée, s'imposant 1-0 à Rome contre la Lazio. Viola Calligaris a joué tout le match alors que Lia Wälti est entrée pour les 20 dernières minutes. L'AS Rome, avec Alayah Pilgrim dès la 61e, a remporté 3-1 le match au sommet à Naples et est en tête avec le maximum de points.

Le chiffre de la semaine

Therese Simonsson a inscrit 9 des 22 buts de Servette Chênois cette saison. La Suédoise est en feu depuis le début de l'exercice. La saison dernière, en 27 matches toutes compétitions confondues, elle n'avait marqué qu'une fois.

Les plus lus

Giorgia Meloni défie les lois de la politique italienne
Donald Trump brandit de nouvelles menaces !
Un grave accident a eu lieu à l’aéroport de Hong Kong !
La police vaudoise visée ? Une oeuvre controversée fait polémique à Lausanne
Blâmée par Marlen Reusser, la lauréate du Tour de France riposte
«Je ne veux pas me laisser abattre pour mon fils»