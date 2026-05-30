Yverdon retrouvera l'élite du football féminin la saison prochaine. En obtenant un ultime point après leur match nul contre Lucerne (0-0), les Nord-Vaudoises ont validé leur ticket pour la Super League féminine.

L'entraineur Arnaud Vialatte (YS), actif au bord du terrain KEYSTONE

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Après les six journées du tour de promotion/relégation, les Vaudoises terminent à la deuxième place derrière Lucerne, qui a assuré son maintien en prenant la première place de ce barrage. Le FC Thoune est quant à lui relégué, terminant à une petite longueur d'Yverdon.

Après avoir échoué à ce même stade la saison dernière pour un petit but seulement, YSF retrouve donc la première division suisse après l'avoir quittée pour la dernière fois en 2023.