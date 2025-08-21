  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Chaos total à Buenos Aires en Copa Sudamericana

ATS

21.8.2025 - 11:26

Dix personnes ont été blessées et 90 ont été arrêtées lors de violents incidents mercredi entre les supporters argentins d'Independiente et chiliens d'Universidad de Chile. Les deux équipes s'affrontaient en 8e de finale retour de la Copa Sudamericana.

10 personnes ont été blessées mercredi à Buenos Aires.
10 personnes ont été blessées mercredi à Buenos Aires.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

21.08.2025, 11:26

21.08.2025, 11:33

La rencontre a dû être arrêtée à la 48e minute en raison d'affrontements dans les tribunes du stade d'Avellaneda, au sud de Buenos Aires, alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1 (victoire de la «U» 1-0 à l'aller) dans ce match de la deuxième compétition sud-américaine de clubs, derrière la Copa Libertadores.

La Confédération sud-américaine (Conmebol) a ensuite annoncé l'annulation du match dans un communiqué «compte tenu du manque de garanties de sécurité de la part du club receveur et des autorités de sécurité locales».

«Nous avons 90 personnes détenues à l'extérieur du stade car elles ont tenté de créer des débordements», a déclaré à l'AFP une source du ministère de la Sécurité. Un porte-parole d'Independiente a de son côté indiqué que 10 personnes avaient été blessées.

L'ambassadeur du Chili en Argentine, José Antonio Viera-Gallo, a déclaré à la radio chilienne Cooperativa FM qu'il y avait «des blessés par arme blanche». Au moins une personne a été gravement blessée, mais sa nationalité n'est pas connue, a-t-il ensuite indiqué à l'AFP.

Projectiles

Les incidents ont commencé lorsque les supporters chiliens ont lancé des projectiles, dont des sièges et une bombe artisanale, vers les tribunes inférieures et latérales où se trouvaient des supporters argentins qui les ont renvoyés aux expéditeurs, a constaté un journaliste de l'AFP présent sur place.

Au milieu du chaos, sans que les forces de sécurité n'interviennent, les supporters argentins ont escaladé la tribune supérieure pour s'en prendre à leurs homologues chiliens. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des personnes se battant à coups de bâtons ou de matraques.

Le président chilien, Gabriel Boric, a fustigé sur le réseau social X «la violence des supporters et l'irresponsabilité manifeste de l'organisation».

Le football sud-américain est régulièrement en proie aux violences et aux débordements. En avril, deux jeunes avaient été tués dans un mouvement de foule au Chili quand des supporters avaient tenté d'entrer de force dans un stade de Santiago où se jouait un match de la Copa Libertadores entre l'équipe chilienne de Colo Colo et les Brésiliens de Fortaleza.

Les plus lus

«Combattre le feu par le feu» - Le gouverneur de Californie s'attaque à Trump !
Jean Imbert répond au dernier témoignage d'Alexandra Rosenfeld contre lui
Quand Melania Trump se mêle de politique et écrit à Poutine
«Elle s'excuse de faire rouler ce train?»
Un enfant de deux ans se noie dans une piscine