Football Un nouveau record de dépenses en transferts en 2025

ATS

28.1.2026 - 16:32

Le marché mondial des transferts a établi un nouveau record de dépenses en 2025 avec 13,11 milliards de dollars (environ 11 milliards d'euros). Ces chiffres ressortent d'un rapport publié par la FIFA mercredi.

Manchester City a été le club le plus dépensier en 2025.
Manchester City a été le club le plus dépensier en 2025.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

28.01.2026, 16:32

«Pour la première fois, les dépenses des clubs en matière d'indemnités de transfert ont dépassé la barre des 10 milliards de dollars, établissant un nouveau record avec un montant total de 13,11 milliards de dollars, soit plus de 50% de plus qu'en 2024 et 35,6% de plus que le précédent record, établi en 2023», précise la FIFA qui s'appuie sur son rapport annuel Global Transfer Market.

En baisse en 2024, le marché des transferts est donc reparti à la hausse en 2025, comme en témoigne également le nombre de transferts établis l'année dernière: 86'158 transferts internationaux de joueuses et de joueurs professionnels et amateurs, «ce qui constitue un record absolu», ajoute encore l'instance.

Football. Le Real Madrid reste le club aux plus hauts revenus

FootballLe Real Madrid reste le club aux plus hauts revenus

Les joueurs français sont ceux pour qui les clubs ont le plus dépensé, avec 1,67 milliard de dollars pour s'attacher leurs services en 2025, suivis par les joueurs brésiliens (1,21 milliard de dollars).

Dans le classement des clubs les plus dépensiers en 2025, on retrouve trois clubs anglais, Manchester City, Liverpool et Chelsea aux trois premières places, les Citizens détrônant cette année le PSG qui, pourtant auréolé de son titre de champion d'Europe, ne figure pas parmi les 20 premiers classés. Onze clubs de Premier League figurent parmi les 20 premiers clubs dépensiers en Europe.

Hausse aussi chez les femmes

Sans commune mesure avec les chiffres du marché chez les hommes, le football féminin continue néanmoins son ascension. Le montant total des indemnités de transfert de joueuses en 2025 s'élève à 28,6 millions de dollars (23,9 millions d'euros), soit une augmentation de 80% par rapport à 2024. Quelque 2440 transferts internationaux de joueuses professionnelles ont été enregistrés en 2025, soit une hausse de 6,3% par rapport à l'année 2024.

