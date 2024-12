Sept victoires contre un nul et quatre défaites: le bilan de Pia Sundhage pour sa première année à la tête de l’équipe de Suisse se défend parfaitement. La réalité des chiffres ne dit toutefois pas tout ce que la Suédoise a pu apporter à une sélection qui sortait d’une année 2023 horrible malgré son huitième de finale en Coupe du monde.

L’équipe de Suisse a retrouvé le goût de la victoire et du plaisir en 2024. KEYSTONE

ATS

L’équipe sans âme d’Inka Grinks a laissé la place à une sélection rajeunie qui respire la joie et jouer et qui ne doit pas être affectée par les deux défaites concédées lors de ses deux derniers matches de l’année, 6-0 vendredi à Zurich contre l’Allemagne et 1-0 mardi à Sheffield face à l’Angleterre. Les absences de cinq joueuses majeures – Lia Wälti, Luana Bühler, Géraldine Reuteler, Ramona Bachmann et aussi Naomi Luyet – ont vraiment pesé lors de ce dernier rassemblement.

«Pia Sundhage nous a fait comprendre que toutes les joueuses sont importantes, même celles qui ne sont pas sur le terrain, souligne Meriame Terchoun. Elle est très forte dans la communication, dans la manière de tisser des liens sociaux au sein de l’équipe. Enfin sur le plan tactique, elle sait admirablement composer avec nos forces et nos faiblesses.»

Une barrière franchie

La joueuse de Dijon a mille fois raison de chanter les louanges de la Suédoise. Celle qui a mené à deux reprises les Etats-Unis au titre olympique a redonné une nouvelle identité à cette équipe de Suisse. La victoire 2-1 face à la France à Genève en octobre dernier grâce au but magnifique de Naomi Luyet a sans doute permis à l’équipe de franchir une barrière. De croire qu’elle pourra vraiment tenir les premiers rôles en juillet prochain lors de «son» Euro à domicile.

D’ici le match d’ouverture le 2 juillet à Bâle, la Suisse disputera six rencontres dans le cadre de la Ligue des Nations face à l’Islande, la Norvège et... la France. «Nous voulons et nous devons nous mesurer avec les meilleures équipes», insiste la joueuse de l’Eintracht Francfort Nadine Riesen.

Le 16 décembre à Lausanne, Nadine Riesen et ses coéquipières connaîtront le sort qui leur sera réservé à l’Euro. Si elles ont l’assurance de ne pas croiser au premier tour les routes de l’Espagne, de l’Allemagne et de la France, les Suissesses peuvent très tôt se retrouver face à l’Angleterre, tenante du titre, les Pays-Bas ou la Suède. Mais avec Pia Sundhage à leur tête, elles se sentent capables de bousculer la hiérarchie comme jamais.

Football : l’Euro féminin dévoile sa mascotte, Maddli La mascotte officielle de l'Euro féminin 2025 a fait sa première apparition vendredi à la gare Cornavin, à Genève. Maddli, dont le nom s'inspire de Madeleine Boll, la première joueuse licenciée en Suisse, est une petite Saint-Bernard au grand coeur. 29.11.2024

ATS