L'attaquant français Olivier Giroud, sorti du banc, a marqué son 3e but de la saison en championnat nord-américain (MLS) avec le Los Angeles FC, lors d'un succès 3-1 contre le Sporting Kansas City dimanche à domicile.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Giroud (38 ans) a assuré la victoire des siens dans le temps additionnel (90+3) d'un tir subtil du pied droit en pleine surface après un service dans la course de l'ancien stéphanois Denis Bouanga.

Bouanga avait donné l'avantage au LAFC sur penalty (59e) après un but d'Eddie Segura (45+1) pour le LAFC, qui avait répondu à l'ouverture du score de Dejan Joveljic (39e), qui avait trompé Hugo Lloris pour Kansas City. Giroud, remplaçant depuis un mois et demi, a ainsi marqué son 3e but en MLS cette saison en 13 apparitions.

Le LAFC pointe à la 5e place de la conférence Ouest en MLS avec 26 points, mais compte un match en moins que la plupart de ses adversaires.

Le vétéran tricolore, champion du monde avec la France en 2018, doit disputer avec son équipe la Coupe du monde des clubs qui débute le 15 juin. Le LAFC, vainqueur d'un barrage d'accession la semaine dernière, affrontera en phase de poule Chelsea, Flamengo et l'Espérance Tunis.