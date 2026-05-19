Sans surprise, Cristiano Ronaldo a été appelé par l'équipe du Portugal pour disputer à 41 ans sa sixième Coupe du monde cet été en Amérique du Nord, selon la liste de 27 joueurs dévoilée mardi par le sélectionneur Roberto Martinez.
Blessé avec son club saoudien Al-Nassr à la fin du mois de février, Cristiano Ronaldo avait dû déclarer forfait lors des matches amicaux disputés par la Seleçao en mars contre le Mexique (0-0) et les États-Unis (victoire du Portugal 2-0).
Le quintuple Ballon d'or a depuis rejoué en club et se prépare donc à participer à son sixième Mondial, ce qui représenterait un record que pourrait toutefois égaler son grand rival argentin Lionel Messi.
Le natif de l'île de Madère, qui a par ailleurs déjà disputé six championnats d'Europe, avait confirmé en novembre 2025 que le Mondial-2026 serait son dernier.
Lors du tournoi qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, le Portugal a été versé dans le groupe K avec la Colombie, l'Ouzbékistan, et la RD Congo.
Avant de s'installer dans son camp de base de Palm Beach, en Floride, la Seleçao disputera deux matches de préparation à domicile, face au Chili le 6 juin près de Lisbonne, puis contre le Nigeria le 10 juin à Leiria (centre).
Liste des 27 sélectionnés de l'équipe du Portugal :
- Gardiens de but : Diogo Costa (FC Porto), José Sa (Wolverhampton/ENG), Rui Silva (Sporting Portugal), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara/TUR)
- Défenseurs : Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Matheus Nunes (Manchester City/ENG), Nelson Semedo (Fenerbahçe/TUR), Joao Cancelo (FC Barcelone/ESP), Nuno Mendes (PSG/FRA), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal), Renato Veiga (Villareal/ESP), Ruben Dias (Manchester City/ENG), Tomas Araujo (Benfica Lisbonne)
- Milieux de terrain : Ruben Neves (Al-Hilal/KSA), Samu Costa (Majorque/ESP), Joao Neves (PSG/FRA), Vitinha (PSG/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Bernardo Silva (Manchester City/ENG)
- Attaquants : Joao Felix (Al Nassr/KSA), Francisco Trincao (Sporting Portugal), Francisco Conceiçao (Juventus Turin/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ENG), Rafael Leao (AC Milan/ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad/ESP), Gonçalo Ramos (PSG/FRA), Cristiano Ronaldo (Al Nassr/KSA)