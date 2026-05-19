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Football A 41 ans, Ronaldo va vivre son 6e Mondial avec le Portugal !

Clara Francey

19.5.2026

Sans surprise, Cristiano Ronaldo a été appelé par l'équipe du Portugal pour disputer à 41 ans sa sixième Coupe du monde cet été en Amérique du Nord, selon la liste de 27 joueurs dévoilée mardi par le sélectionneur Roberto Martinez.

Agence France-Presse

19.05.2026, 15:20

Blessé avec son club saoudien Al-Nassr à la fin du mois de février, Cristiano Ronaldo avait dû déclarer forfait lors des matches amicaux disputés par la Seleçao en mars contre le Mexique (0-0) et les États-Unis (victoire du Portugal 2-0).

Prépa Mondial 2026. Absent du Portugal : Ronaldo préservé avant le rendez-vous de l'année

Prépa Mondial 2026Absent du Portugal : Ronaldo préservé avant le rendez-vous de l'année

Le quintuple Ballon d'or a depuis rejoué en club et se prépare donc à participer à son sixième Mondial, ce qui représenterait un record que pourrait toutefois égaler son grand rival argentin Lionel Messi.

Le natif de l'île de Madère, qui a par ailleurs déjà disputé six championnats d'Europe, avait confirmé en novembre 2025 que le Mondial-2026 serait son dernier.

Lors du tournoi qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, le Portugal a été versé dans le groupe K avec la Colombie, l'Ouzbékistan, et la RD Congo.

Avant de s'installer dans son camp de base de Palm Beach, en Floride, la Seleçao disputera deux matches de préparation à domicile, face au Chili le 6 juin près de Lisbonne, puis contre le Nigeria le 10 juin à Leiria (centre).

Liste des 27 sélectionnés de l'équipe du Portugal :

  • Gardiens de but : Diogo Costa (FC Porto), José Sa (Wolverhampton/ENG), Rui Silva (Sporting Portugal), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara/TUR)
  • Défenseurs : Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Matheus Nunes (Manchester City/ENG), Nelson Semedo (Fenerbahçe/TUR), Joao Cancelo (FC Barcelone/ESP), Nuno Mendes (PSG/FRA), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal), Renato Veiga (Villareal/ESP), Ruben Dias (Manchester City/ENG), Tomas Araujo (Benfica Lisbonne)
  • Milieux de terrain : Ruben Neves (Al-Hilal/KSA), Samu Costa (Majorque/ESP), Joao Neves (PSG/FRA), Vitinha (PSG/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Bernardo Silva (Manchester City/ENG)
  • Attaquants : Joao Felix (Al Nassr/KSA), Francisco Trincao (Sporting Portugal), Francisco Conceiçao (Juventus Turin/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ENG), Rafael Leao (AC Milan/ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad/ESP), Gonçalo Ramos (PSG/FRA), Cristiano Ronaldo (Al Nassr/KSA)
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