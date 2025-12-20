  1. Clients Privés
Football À 41 ans, Thiago Silva relève un nouveau défi à Porto

ATS

20.12.2025 - 17:49

Le défenseur brésilien Thiago Silva (41 ans), libre après avoir résilié son contrat avec Fluminense, s'est engagé en faveur du FC Porto jusqu'à la fin de saison. Une option pour une année supplémentaire figure dans son contrat, a annoncé le club portugais.

Thiago Silva s’engage avec le FC Porto jusqu’à la fin de saison.
Thiago Silva s’engage avec le FC Porto jusqu’à la fin de saison.
IMAGO/Brazil Photo Press

Keystone-SDA

20.12.2025, 17:49

Pour l'ancienne star du PSG, de l'AC Milan et de Chelsea, il s'agit d'un retour: en 2005, il avait déjà porté les couleurs des Dragons, mais pour le compte de l'équipe réserve uniquement, avant de s'envoler pour le Dynamo Moscou. Ces deux dernières saisons, il a porté à 66 reprises le maillot de Fluminense avant de mettre fin à son contrat à l'amiable.

